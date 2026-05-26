El estado de Sinaloa obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026, una medición realizada por la consultora especializada ARegional, que analiza la transparencia y el acceso a datos sobre el uso de recursos públicos del sector salud en el país.

La entidad alcanzó una calificación de 93.35 puntos de un máximo de 100 disponibles, situándose por encima del promedio nacional de 37.86 puntos.

Resultados del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026. | Foto: Especial.

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Otras entidades con un alto nivel de transparencia fiscal en este rubro son Jalisco, Querétaro y Guanajuato.

El año anterior, el estado registró 84.08 puntos, por lo cual tuvo un incremento de 9.27 puntos. La metodología del ITGSEF 2026 consta de cuatro etapas: desarrollo metodológico, verificación del acceso a la información, análisis de datos y difusión de resultados.

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JACL/cr