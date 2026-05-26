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Culiacán. - Un Juez de control vinculó a proceso al regidor del municipio de Ahome, José Trinidad, por el delito de violencia familiar, este llevará en libertad el juicio pero le impuso como medidas cautelares que no podrá acercarse a su expareja, ni salir de la localidad donde reside y presentarse en forma periódica ante el juzgador.
El imputado que forma parte del grupo de regidores de Morena en el cabildo de Ahome. El pasado mes de junio del 2025, su pareja sentimental Valeria “N” lo denunció ante el ministerio público por violencia física y psicológica durante los cinco años en los que estuvieron casados.
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Durante la audiencia celebrada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte, se le vinculó a proceso a José Trinidad “N” por violencia familiar, pero gozará el beneficio de llevar el libertad el juicio.
La familia de la expareja pidieron que este sea destituido del cargo público que ejerce actualmente por considerar que son graves las imputaciones que pesan en su contra y este no puede seguir ejerciendo.
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Se le notificó al imputado que tendrá que acatar las medidas cautelares que se le imponen para llevar el juicio en libertad, en caso de violarlas, será detenido y enviado a reclusión preventiva oficiosa.
José Trinidad no podrá salir sin autorización previa de la localidad en la cual reside o del país, tiene prohibido asistir a reuniones donde se encuentre la afectada, ni acercarse o intentar tener conversación con ella.
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