El festival Paleo, considerado el mayor festival de música de Suiza, anunció que no volverá a programar conciertos del cantante y actor francés Patrick Bruel, quien enfrenta múltiples denuncias por violación y agresiones sexuales.

El director del festival suizo, Daniel Rossellant, señaló que el comportamiento de Bruel “no corresponde a los valores” que defiende el histórico evento, al que el año pasado asistieron más de 250 mil personas durante siete días de conciertos.

Una voluntaria que colaboró con Paleo en 2019 denunció al cantante francés, quien ese año participó en el festival. Esto derivó en un proceso confidencial que concluyó en 2022 mediante un acuerdo financiero, que incluyó un pago por parte de Bruel de varios miles de euros a una asociación de ayuda a mujeres inmigrantes.

Una treintena de mujeres acusan a Patrick Bruel de agresión sexual, y actualmente existen varias investigaciones abiertas, aunque prevalece el principio de presunción de inocencia.

Por su parte, el cantante niega haber cometido cualquier acto de violencia o coacción.

Ante este escenario, el festival Bellarena Indoor, celebrado en la ciudad suiza de Friburgo, anunció el aplazamiento del concierto de Bruel programado para el próximo 26 de junio.

La dirección del evento indicó que el contexto actual no permite realizar una promoción adecuada del espectáculo y que la decisión busca transmitir a artistas, público y participantes una actitud de respeto y serenidad.

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Los organizadores también señalaron que esta medida permitirá esperar a que la justicia determine los hechos y, posteriormente, revisar nuevamente la situación el próximo año.

En Francia, varios alcaldes han solicitado a Bruel cancelar su próxima gira de conciertos.

Además, tres presentaciones previstas en Canadá ya fueron canceladas por la agencia organizadora.

Actualmente, Patrick Bruel participa en la obra de teatro "Samuel Benchetrit" en el Teatro Édouard VII de París e insiste en continuar con su gira, mientras defiende la presunción de inocencia y denuncia lo que considera un “juicio mediático”.

La gira que el cantante iniciará en las próximas semanas contempla en Suiza una presentación en el Festival Pully Live, a finales de junio, y otro concierto en Ginebra, previsto para mediados de noviembre.

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