Cancún.- Agentes de la Policía de Investigación de Quintana Roo detuvieron a una mujer acusada de los delitos de homicidio en grado de tentativa y abandono de niñas, niños o adolescentes, en agravio de un bebé a quien dejó dentro de un contenedor de basura en la ciudad de Cancún.
El fiscal general, Raciel López Salazar, informó que la mujer fue identificada como Ana Laura “N”, y le fue cumplimentada una orden de aprehensión obsequiada por un juez de Control.
El funcionario expuso que las investigaciones iniciaron tras un reporte recibido a través del número de emergencias 911 el pasado 18 de mayo, relacionado con el hallazgo de un recién nacido localizado dentro de un contenedor de basura en la Supermanzana 107, en el fraccionamiento Paraíso Maya.
A partir del reporte, intervinieron elementos del Grupo Especial en Atención a la Violencia de Género (Geavig), Protección Civil y personal médico de urgencias del Ayuntamiento de Benito Juárez, para atender al menor y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
El bebé recibió asistencia en el lugar y fue trasladado al Hospital General, donde actualmente se encuentra estable, aunque bajo observación médica en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), por considerarse paciente de riesgo.
El recién nacido permanece bajo el resguardo del Sistema DIF Municipal.
La Fiscalía señaló que, como parte de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas, análisis de videograbaciones y diversas acciones de campo y gabinete.
Con base en los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó a un juez de Control la emisión de una orden de aprehensión contra Ana Laura “N”, misma que fue concedida y posteriormente ejecutada por agentes de la Policía de Investigación.
La mujer imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
