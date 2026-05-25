La secretaría de Educación del Estado de Coahuila confirmó y lamentó la muerte de un niño de seis años en un kínder del municipio de Monclova ocurrido este lunes.

La dependencia estatal mencionó que desde el primer momento se activaron los protocolos de actuación correspondientes y se estableció coordinación con las autoridades competentes, a fin de atender y dar seguimiento puntual a la situación, en estricto apego a los procedimientos institucionales.

También anunció que se implementarán acciones de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial dirigidas a la comunidad escolar mediante personal especializado, con el propósito de brindar atención a la familia, estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y administrativo que así lo requieran.

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La secretaría optó por no dar detalles de la muerte del menor. Sin embargo, lo que se conoce es que presuntamente ocurrió al jugar en el área de columpios del plantel, cuando una parte de la estructura se venció y provocó que golpeara al menor en la cabeza.

La madre del menor, de nombre Scarleth, publicó un mensaje en redes sociales con la foto de su hijo Ian: “Quisiera que todo esto fuera un sueño. Mi niño no me resignó a vivir sin ti mi Ian”.

La Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía estatal acordonó el área de juegos para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer si existe algún tipo de responsabilidad.

Mientras tanto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al jardín de niños para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias en el área de juegos, misma que permaneció acordonada mientras se desarrollaban las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

dmrr