[Publicidad]
Jaipur, India. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió este martes en que el estrecho de Ormuz será reabierto "de una forma u otra", después de que nuevos ataques de Washington contra Irán pusieran en duda un acuerdo para terminar la guerra.
Ese paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, actualmente bloqueado, "tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra", advirtió el secretario de Estado a los periodistas en la ciudad india de Jaipur, donde se encuentra en visita oficial.
"Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable", afirmó.
Lee también Rubio afirma que los movimientos de tropas de EU no son una medida punitiva para Europa; son un "proceso que ya existía"
El secretario de Estado también se refirió a la ola de ataques que lanzó Rusia contra Ucrania el fin de semana.
"Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (...) que debe llegar a su fin", dijo Rubio, quien sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que "Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo" lo que pueda "para ayudar a facilitar el fin de esta guerra" entre Rusia y Ucrania.
"Esperamos que la oportunidad se presente en algún momento", aseguró.
Lee también VIDEO: Cuba difunde sátira política con marioneta de Marco Rubio; lo acusa de mentir "para instigar una agresión militar"
Rusia amenazó el lunes con lanzar más ataques contra Kiev, incluyendo sus "centros de toma de decisiones", tras haber bombardeado ya con decenas de drones y misiles a Ucrania durante el fin de semana, lo que causó cuatro muertos.
En su conversación con Rubio, Lavrov instó a Estados Unidos a desalojar a los diplomáticos de su embajada en Kiev, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
El secretario de Estado dijo a periodistas que Moscú había "enviado un aviso a todas las embajadas", no solo a la de Estados Unidos.
SIP y Alianza de Medios cuestionan declaraciones de Sheinbaum contra TV Azteca; advierten riesgo para la libertad de prensa
desa
[Publicidad]
Más información
Estados
Artesanos de Chichén Itzá logran acuerdo para reabrir zona arqueológica; INAH y gobierno de Yucatán garantizan que no habrá desalojos
Espectáculos
El K-pop conquista los American Music Awards 2026; esta es la lista completa de ganadores
Universal Deportes
Presidente de Pumas acepta fracaso tras perder la final: “Estamos en deuda con la afición”
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: los mejores descuentos que no debes dejar pasar
Sección
¿Qué selecciones eligieron México como base para el Mundial 2026?
Sección
¿Qué sustancia química amenazó con explotar cerca de Disneyland?
Sección
México blindará Teotihuacán para el Mundial 2026: habrá más seguridad tras tiroteo mortal
Sección
¡Alerta en CDMX! Lluvias intensas y ráfagas de viento azotarán gran parte de la capital