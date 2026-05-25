Jaipur, India. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió este martes en que el estrecho de Ormuz será reabierto "de una forma u otra", después de que nuevos ataques de Washington contra Irán pusieran en duda un acuerdo para terminar la guerra.

Ese paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, actualmente bloqueado, "tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra", advirtió el secretario de Estado a los periodistas en la ciudad india de Jaipur, donde se encuentra en visita oficial.

"Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable", afirmó.

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El secretario de Estado también se refirió a la ola de ataques que lanzó Rusia contra Ucrania el fin de semana.

"Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (...) que debe llegar a su fin", dijo Rubio, quien sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que "Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo" lo que pueda "para ayudar a facilitar el fin de esta guerra" entre Rusia y Ucrania.

"Esperamos que la oportunidad se presente en algún momento", aseguró.

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Rusia amenazó el lunes con lanzar más ataques contra Kiev, incluyendo sus "centros de toma de decisiones", tras haber bombardeado ya con decenas de drones y misiles a Ucrania durante el fin de semana, lo que causó cuatro muertos.

En su conversación con Rubio, Lavrov instó a Estados Unidos a desalojar a los diplomáticos de su embajada en Kiev, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El secretario de Estado dijo a periodistas que Moscú había "enviado un aviso a todas las embajadas", no solo a la de Estados Unidos.

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