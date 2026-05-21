El secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, llegará este jueves a México en una visita oficial que ocurre en un momento crítico y tenso de la relación bilateral por el aumento de la presión de Washington hacia el Ejecutivo mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de la primera visita de un alto cargo del gobierno de Estados Unidos a México en 2026, después de la realizada en septiembre del año pasado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

No obstante, el viaje a México de Mullin, quien lleva menos de dos meses en el cargo, ocurre en un contexto distinto en la relación bilateral, con un aumento de las tensiones en las últimas semanas en materia de seguridad.

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Por ello, la expectativa es máxima ante la posibilidad de que pueda reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al igual que hizo su antecesora, Kristi Noem, el año pasado.

De esta próxima visita, la mandataria dijo que servirá para mantener la coordinación en seguridad, pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía mexicana.

EU presiona al México en la lucha contra el narcotráfico

Aparte de Mullin, el próximo lunes está previsto el viaje a México de la "zar antidrogas", Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

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Estas visitas de alto nivel dan seguimiento a la llamada telefónica del viernes entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación que ella calificó de "cordial y excelente".

La conversación entre ambos se produjo en un momento sensible de la relación bilateral, tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, el oficialista Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Era la primera vez que Washington exigía la detención urgente de políticos en activo al vincularlos con el cártel de Sinaloa, lo que provocó un auténtico terremoto político en México que aún persiste.

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El caso escaló después de que dos de esos funcionarios (los antiguos responsables de seguridad y finanzas del estado) se entregasen la semana pasada a las autoridades de EU, circunstancia que alimentó los rumores sobre una posible cooperación con la justicia del país vecino.

Por el momento, el gobierno federal mexicano rechaza que vaya a extraditar a las personas señaladas al subrayar que el país vecino no ha presentado las pruebas necesarias para su detención urgente.

A todo esto se le suman las dudas sobre el papel de la CIA en México, pues la semana pasada una noticia señalaba que la muerte de un miembro del Cartel de Sinaloa en marzo fue, en realidad, un "asesinato selectivo facilitado" por la inteligencia estadounidense.

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Esta información Sheinbaum la tachó de "ficción" y la propia CIA la negó en una inusual publicación, mientras avivó el debate sobre la supuesta política de injerencia de EU en el país.

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