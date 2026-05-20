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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó que sus dos posibles sucesores como candidatos presidenciales del Partido Republicano, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, son "muy buenos".
El mandatario fue preguntado por su opinión después de que este mes tanto Rubio como Vance hayan protagonizado ruedas de prensa en la Casa Blanca para sustituir a la portavoz, Karoline Leavitt, quien se encuentra de licencia por maternidad.
"Creo que ambos lo hicieron genial. Los vi a ambos. Ambos son muy buenos. Realmente lo son", respondió Trump, quien no podrá concurrir a las elecciones de 2028 porque para entonces habrá concluido su segundo y último mandato.
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Vance lidera las encuestas para hacerse con la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado, entre otras cuestiones, por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Trump ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que ambos formen la candidatura del Partido Republicano, sin precisar quién encabezaría el tándem.
Vance rebaja expectativas sobre posible candidatura presidencial
El actual vicepresidente compareció el martes en la rueda de prensa de la Casa Blanca pero, al ser preguntado por esta cuestión, rebajó las expectativas de una candidatura presidencial y aseguró que ahora está centrado en su trabajo, que le gusta "mucho".
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Por su parte, Rubio ha asegurado que no buscará la nominación si Vance lo hace, aunque su rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado 5 de mayo disparó las especulaciones sobre una posible candidatura.
Además, ha protagonizado algunos momentos virales en redes en las últimas semanas, como cuando vistió la misma ropa deportiva que Maduro el día de su captura o cuando se le vio haciendo de DJ en una boda.
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mcc
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