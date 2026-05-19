Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido "avances" en las negociaciones para poner fin al conflicto.

"Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo", declaró durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, que realizó en sustitución de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, de baja por maternidad.

Vance, que viajó en abril a Paquistán para participar en negociaciones con Irán que concluyeron sin consenso, señaló que desde entonces ha habido "muchos borradores" de acuerdo, aunque consideró que se han producido "avances".

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Vance explicó que la propuesta de Estados Unidos es "muy simple" y consiste en que Teherán renuncie a desarrollar un arma nuclear, ya que, de lo contrario, podría desencadenarse una carrera armamentística entre otros países de la región interesados en obtenerla.

El 'plan B' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si no se logra el acuerdo será retomar la ofensiva militar contra la República Islámica, declaró el vicepresidente estadounidense.

"Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes —la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas— tengan armas nucleares", afirmó.

Trump da otro ultimátum a Irán para lograr acuerdo nuclear

El presidente Trump dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

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"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado", declaró a la prensa.

Según relató el presidente, Estados Unidos iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

El mandatario explicó que el lunes estuvo "a una hora" de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

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