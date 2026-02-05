Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue elegido dos veces para el cargo más alto del país, pero aún se niega a reconocer su derrota de 2020, dijo el jueves que necesitaba ganar en las urnas para satisfacer su ego.

"Amañaron la segunda elección. Tenía que ganarla. Tenía que ganarla. La necesitaba para mi propio ego", dijo el republicano durante un discurso en el Desayuno Nacional de Oración en Washington, un evento anual celebrado en febrero que reúne a miembros del Congreso, líderes religiosos e invitados internacionales.

"Habría tenido un mal ego por el resto de mi vida", agregó el presidente.

Al parecer, Trump se refería a su campaña de reelección de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden en unos comicios muy disputados.

"Ahora sí que tengo un gran ego. Vencer a estos lunáticos fue increíble", añadió el multimillonario de 79 años.

Tras derrotar con facilidad a la demócrata Kamala Harris en las votaciones de 2024, Trump insiste en que ganó en 2020, a pesar de que los tribunales estadounidenses han confirmado de manera inequívoca la validez de la votación.

El último episodio de esta campaña fue el registro, la semana pasada, de un centro electoral en el estado sureño de Georgia por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El 28 de enero, agentes del FBI incautaron 700 cajas de documentos electorales, incluidas papeletas de votación, del condado de Fulton, una jurisdicción del área de Atlanta en el centro de las acusaciones infundadas de fraude electoral de Trump.

Foto: AFP

"Creo que iré al cielo", asegura Trump

Trump también se mostró satisfecho con sus posibilidades de "ir al cielo" cuando muera.

"Realmente creo que probablemente lo conseguiré", afirmó Trump. "Quiero decir, no soy un candidato perfecto, pero he hecho mucho bien por personas perfectas".

El mandatario se jactó de haber "hecho más por la religión que cualquier otro presidente", argumentando que sus predecesores en la Casa Blanca "abandonaron" la religión. "No sé cómo una persona de fe puede votar por un demócrata. Realmente no lo sé", indicó.

desa/mcc