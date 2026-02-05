Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

¡Sigue el frío! Activan doble alerta en 13 alcaldías de CDMX; se esperan temperaturas de hasta 1 grado durante madrugada del 6 de febrero

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Washington. El presidente de Estados Unidos, , quien fue elegido dos veces para el cargo más alto del país, pero aún se niega a reconocer su derrota de 2020, dijo el jueves que necesitaba ganar en las urnas para satisfacer su ego.

"Amañaron la segunda elección. Tenía que ganarla. Tenía que ganarla. La necesitaba para mi propio ego", dijo el republicano durante un discurso en el Desayuno Nacional de Oración en Washington, un evento anual celebrado en febrero que reúne a miembros del Congreso, líderes religiosos e invitados internacionales.

"Habría tenido un mal ego por el resto de mi vida", agregó el presidente.

Al parecer, Trump se refería a su campaña de reelección de 2020, que perdió ante el demócrata en unos comicios muy disputados.

"Ahora sí que tengo un gran ego. Vencer a estos lunáticos fue increíble", añadió el multimillonario de 79 años.

Tras derrotar con facilidad a la demócrata Kamala Harris en las votaciones de 2024, Trump insiste en que ganó en 2020, a pesar de que los tribunales estadounidenses han confirmado de manera inequívoca la validez de la votación.

El último episodio de esta campaña fue el registro, la semana pasada, de un centro electoral en el estado sureño de Georgia por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El 28 de enero, agentes del FBI incautaron 700 cajas de documentos electorales, incluidas papeletas de votación, del condado de Fulton, una jurisdicción del área de Atlanta en el centro de las acusaciones infundadas de fraude electoral de Trump.

Foto: AFP
Foto: AFP

"Creo que iré al cielo", asegura Trump

Trump también se mostró satisfecho con sus posibilidades de "ir al cielo" cuando muera.

"Realmente creo que probablemente lo conseguiré", afirmó Trump. "Quiero decir, no soy un candidato perfecto, pero he hecho mucho bien por personas perfectas".

El mandatario se jactó de haber "hecho más por la religión que cualquier otro presidente", argumentando que sus predecesores en la Casa Blanca "abandonaron" la religión. "No sé cómo una persona de fe puede votar por un demócrata. Realmente no lo sé", indicó.

