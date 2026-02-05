Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Sheinbaum encabeza ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917; sigue el minuto a minuto

Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum ante presión de EU; "Cuba no está sola", afirma

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Washington. El presidente estadounidense declaró este jueves que los líderes latinoamericanos son “astutos” al mandar a su “gente mala” a , durante un desayuno en Washington.

“Recuerden que en la campaña [electoral de 2024] acostumbraba a decir que sus criminales dejaban a nuestros criminales como si fueran bebés”, comentó Trump en este evento con líderes religiosos que se celebra anualmente en la capital estadounidense.

En la audiencia se encontraba el presidente salvadoreño, , al que Trump elogió previamente como un “gran tipo” que está ayudando a Estados Unidos por aceptar criminales peligrosos en sus cárceles de alta seguridad.

“¿No es cierto que no mandas tu buena gente a Estados Unidos? ¿No dirías eso?”, preguntó Trump a Bukele en tono de b.

“Voy a hablar con él de eso, después…”, añadió, provocando las risas de Bukele y del público. Luego añadió: “Le quiero. Ha hecho un gran trabajo”.

“Son gente astuta, espabilados. Cuando lideras algunos de esos países, en Sudamérica, en , tienes que ser espabilado”, comentó.

“Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala”, añadió.

Trump hizo una larga descripción de su primer año de gobierno durante este desayuno religioso, y se congratuló de la venta de biblias y de la renovada asistencia a oficios religiosos de la juventud estadounidense, según sus estadísticas.

El Partido Republicano afronta unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que podría perder apoyo entre comunidades que le dieron su voto en las de 2024, como los hispanos o la comunidad negra.

Trump asegura que gracias a su campaña de y de salidas voluntarias, al menos 2.5 millones de han salido del país.

