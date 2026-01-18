Mediante una carta dirigida a sus líderes, Donald Trump invitó a distintos países a integrar el nuevo "Consejo de la Paz", un organismo internacional impulsado por Estados Unidos que tendría el objetivo de asesorar al flamante comité palestino encargado de administrar en lo cotidiano la Franja de Gaza.

Sin embargo, se dio a conocer un documento que acompañó a las invitaciones en donde se exigiría que los países que pretendan formar parte del Consejo deberían aportar mil millones de dólares durante el primer año de vigencia del organismo para convertirse en miembros permanentes.

La información surge de lo que sería el “estatuto fundacional del Consejo”, que fue obtenido y difundido por varios medios.

En el texto -que sería una versión preliminar- se establece que "cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Carta, renovable por decisión del presidente", según reza el borrador de la Carta del Banco de Pagos, al que accedió Bloomberg, pero introduce una excepción central para aquellas naciones que realicen “aportes extraordinarios”, pese a que se determina que los gastos del organismo serán financiados por “aportes voluntarios”.

“El periodo de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que aporten más de mil millones de dólares en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año tras la entrada en vigor de la Carta”, señala el texto.

La carta precisa que la adhesión está limitada exclusivamente a Estados soberanos invitados por el presidente del organismo, o sea Donald Trump. “La membresía en la Junta de Paz está limitada a los Estados invitados a participar por el Presidente”, indica el artículo correspondiente, y aclara que cada país miembro estará representado en el órgano por su jefe de Estado.

En cuanto a su objetivo, el documento difundido por el medio israelí define al Consejo de la Paz como una “organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y promover una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”. Respecto a la forma en la que se podrán conseguir dichos objetivos el preámbulo del texto indica que es necesario “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

En el artículo 3.2 del documento se señala que Trump será el representante de Estados Unidos y el presidente inaugural del Consejo de la Paz. Por lo tanto, tendrá facultades para seleccionar a los integrantes del Directorio Ejecutivo, vetar decisiones, remover Estados miembros y disponer la disolución del organismo. Además, se detalla que las decisiones se adoptarán por mayoría de los Estados miembros “previa aprobación del presidente”.

El texto establece que el Consejo de la Paz contará con personalidad jurídica internacional, lo que le permitirá celebrar contratos, administrar fondos públicos y privados y abrir cuentas bancarias. Además, señala que garantizará “el otorgamiento de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Para que la carta entre en vigor debe manifestarse la aceptación de tres Estados.

Líderes de más de 60 países han sido invitados por Trump para formar parte del Comité de Paz.

Israel criticó la composición del Consejo. "El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de paz [instalado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política", afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump dijo que la Junta de la Paz "emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales".

Eso podría convertirse en un potencial rival de las Naciones Unidas, el organismo global creado tras la Segunda Guerra Mundial. Con información de agencias

