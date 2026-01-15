Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

La mañanera de Sheinbaum, 15 de enero, minuto a minuto

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia, confirma Macron; será en "próximos días"

Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si siguen ataques al ICE; agentes "solo intentan hacer su trabajo", dice

Deir Al-Balah, Franja de Gaza. El primer ministro israelí, , presentó el anuncio de que el en Gaza avanzaría a su segunda fase como algo mayormente simbólico, lo que generó preguntas sobre cómo se llevarán a cabo sus elementos más difíciles.

Netanyahu, al hablar el miércoles por la noche con los padres del último cuyos restos aún están en , dijo que el comité de gobierno de palestinos anunciado como parte de la segunda fase era meramente un “movimiento declarativo”, en lugar del signo de progreso descrito por el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Los padres del policía israelí Ran Gvili habían presionado anteriormente a Netanyahu para que no avanzara con la segunda fase hasta que los restos de su hijo fueran devueltos, lo cual, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel, el primer ministro había prometido el miércoles.

Al anunciarse el plan, Netanyahu dijo a los padres de Gvili que su regreso seguía siendo una prioridad principal.

El anuncio de la del alto al fuego marcó un paso significativo hacia adelante, pero dejó muchas preguntas sin respuesta.

Estas incluyen la composición de un propuesto comité de gobierno apolítico de expertos palestinos y un “Consejo de Paz” internacional.

La composición del comité fue coordinada con , dijo un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato.

También incluyen el momento del despliegue de fuerzas internacionales y la reapertura del cruce fronterizo de Rafah en el sur de Gaza, así como detalles concretos sobre el desarme de y la reconstrucción de Gaza.

Palestinos al observar las excavadoras de la municipalidad de Gaza, mientras retiran escombros de los ejes principales y calles de la ciudad. Foto: AFP
Palestinos al observar las excavadoras de la municipalidad de Gaza, mientras retiran escombros de los ejes principales y calles de la ciudad. Foto: AFP

Comité de expertos palestino consolidará la tregua en Gaza: Hamas

El movimiento islamista palestino Hamas elogió la creación de un comité de expertos para administrar la Franja de Gaza después de la guerra porque estima que contribuirá a consolidar el alto el fuego.

Egipto, mediador clave en las negociaciones indirectas de alto el fuego entre Israel y Hamas, anunció la la formación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros.

El grupo trabajaría bajo la supervisión del Consejo de la Paz, un órgano previsto en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde el comienzo de la guerra con Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenada por un brutal ataque de combatientes en territorio israelí, Hamas ha declarado que está dispuesto a ceder el control político en Gaza.

"La formación del comité es un paso que va en la dirección correcta", declaró Basem Naim, un alto cargo de Hamas, en un comunicado.

"Es esencial para consolidar el alto el fuego, prevenir un retorno a la guerra, abordar la catastrófica crisis humanitaria y preparar una reconstrucción global", añadió.

Hamas "anunció su disposición a entregar la gestión del sector al comité nacional de transición", subrayó Naim.

Progreso anunciado, pero las dificultades persisten

Los palestinos en Gaza que hablaron con The Associated Press cuestionaron qué cambiaría realmente en el terreno al pasar a la fase dos, señalando el continuo y los desafíos para asegurar necesidades básicas.

Más de 450 personas han muerto desde que Israel y Hamas acordaron detener los combates en octubre, declaró el jueves el Ministerio de Salud de Gaza.

Esas bajas, que dijo incluyen más de 100 niños, están entre los 71 mil 441 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el ministerio, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está compuesto por profesionales médicos. La y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre bajas de guerra. Israel disputa sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas propias.

“Vemos en el terreno que la guerra no ha parado, el derramamiento de sangre no ha parado, y nuestro sufrimiento en las tiendas no ha terminado. Cada día hay sufrimiento en las tiendas, en la lluvia y el sol, del sol a la lluvia a la ”, indicó Samed Abu Rawagh, un hombre desplazado al sur de Gaza desde Jabaliya.

Hamza Abu Shahab, un hombre del este de Jan Yunis en el sur de Gaza, señaló que estaba esperando cambios tangibles, como un acceso más fácil a alimentos, combustible y atención médica, en lugar de promesas.

“Nos alegramos con esta noticia, pero pedimos a Dios que no sean solo palabras vacías”, dijo a la AP en Khan Younis. “Necesitamos que esta noticia sea real, porque en la segunda fase podremos regresar a nuestros hogares y nuestras áreas… Dios quiera, no serán solo promesas vacías”.

La población de Gaza, de más de dos millones de personas, ha luchado por mantener a raya el y las tormentas mientras enfrenta escasez de y una falta de viviendas temporales más sustanciales, que son muy necesarias durante los meses de invierno.

Este es el tercer invierno desde que la guerra entre Israel y Hamas comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando palestinos armados irrumpieron en el sur de Israel y mataron alrededor de mil 200 personas y secuestraron a 251 más.

Desafíos por delante

La segunda fase de la enfrentará cuestiones más espinosas que la primera, incluyendo el desarme de Hamas y la transición a una nueva estructura de gobierno después de casi dos décadas de gobierno del grupo en la franja.

Las Naciones Unidas han estimado que la reconstrucción costará más de 50 mil millones de dólares. Se espera que este proceso tome años y hasta ahora se ha prometido poco dinero.

Hamas ha dicho que disolverá su gobierno existente para dar paso al comité anunciado como parte de la segunda fase. Pero no ha dejado claro qué sucederá con su brazo militar o con los numerosos funcionarios civiles y la policía civil afiliados a Hamas.

Bassem Naim, miembro del buró político del grupo, declaró el jueves que Hamas daba la bienvenida al anuncio del comité como un paso hacia el establecimiento de un independiente, pero no dio detalles sobre las incógnitas futuras. Dijo en X que “la pelota ahora está en la cancha” de y los mediadores internacionales para permitir que opere.

Israel ha insistido en que Hamas debe deponer las armas, mientras que los líderes del grupo han rechazado los llamados a rendirse a pesar de dos años de , diciendo que los palestinos tienen “el derecho a resistir”. *Con información de AFP

