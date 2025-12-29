Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica anoche desde Florida (Estados Unidos) con el empresario Elon Musk, al que invitó a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en Israel en marzo, informó este lunes su Oficina en un comunicado.

Durante la llamada telefónica, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí y ambos abordaron “la continuidad de la colaboración con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos”, recoge el comunicado.

Netanyahu llegó ayer, domingo, a Estados Unidos para mantener el que será el quinto encuentro en lo que va de año con el presidente Donald Trump y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del frágil alto al fuego en Gaza y las tensiones de Israel con Irán y Líbano.

Netanyahu se reunirá con Trump

Según la prensa israelí, Netanyahu conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, y se espera que el segundo le exija avanzar en el alto el fuego que EU ayudó a materializar el pasado octubre en el denominado “acuerdo de paz”.

Sin embargo, más de tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, las condiciones de vida de los palestinos en una Franja devastada no han mejorado, puesto que miles de ellos siguen malviviendo en tiendas de campaña que ahora han quedado dañadas por las intensas lluvias que vienen registrándose desde principios de mes.

Asimismo, los ataques por parte de las tropas israelíes, que todavía controlan más del 50% de Gaza, no han cesado totalmente desde la entrada en vigor del alto el fuego contra los palestinos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 400 palestinos han muerto por ataques de Israel desde mediados de octubre, cuando se implantó la tregua.

