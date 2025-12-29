Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Jerusalén. El primer ministro israelí, , mantuvo una llamada telefónica anoche desde Florida (Estados Unidos) con el empresario , al que invitó a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en en marzo, informó este lunes su Oficina en un comunicado.

Durante la llamada telefónica, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí y ambos abordaron “la continuidad de la colaboración con y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos”, recoge el comunicado.

Netanyahu llegó ayer, domingo, a Estados Unidos para mantener el que será el quinto encuentro en lo que va de año con el presidente y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del frágilen Gaza y las tensiones de Israel con Irán y Líbano.

Lee también

Netanyahu se reunirá con Trump

Según la prensa israelí, Netanyahu conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, y se espera que el segundo le exija avanzar en el alto el fuego que EU ayudó a materializar el pasado octubre en el denominado “”.

Sin embargo, más de tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, las condiciones de vida de los palestinos en una Franja devastada no han mejorado, puesto que miles de ellos siguen malviviendo en tiendas de campaña que ahora han quedado dañadas por las intensas lluvias que vienen registrándose desde principios de mes.

Asimismo, los ataques por parte de las , que todavía controlan más del 50% de Gaza, no han cesado totalmente desde la entrada en vigor del alto el fuego contra los palestinos. Según el de Gaza, más de 400 palestinos han muerto por ataques de Israel desde mediados de octubre, cuando se implantó la tregua.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos