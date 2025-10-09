Más Información

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

Jerusalén.- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, dijo que en las próximas horas las tropas "continuarán completando las misiones operativas sobre el terreno" en Gaza y que gestionarán "la transición hacia un alto el fuego de forma mesurada, profesional y ordenada".

"Israel observa las pantallas y celebra la liberación de los rehenes, que permanezcan alerta. El enemigo está aquí; no ha desaparecido", dijo Zamir este jueves en una visita a la Franja de Gaza acompañado por otros altos mandos militares.

"Gracias a la considerable presión militar y a una operación terrestre potente y de alta calidad, ustedes, las tropas, crearon las condiciones para el regreso de los rehenes a casa. Nuestra actividad militar produjo un logro político; ese logro es, ante todo, suyo", prosiguió.

Lee también

Las palabras del jefe del Ejército llegan mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene una reunión con el gabinete de seguridad (organismo conformado por ministros clave y altos cargos de defensa) para ratificar este acuerdo impulsado por Estados Unidos para Gaza, que implicaría el alto el fuego en el enclave palestino.

Se espera que Netanyahu mantenga una segunda reunión con su consejo de ministros, los cuales también tienen que dar el visto bueno a este acuerdo.

Dos ministros israelíes rechazan acuerdo de paz para Gaza

Está previsto que solo se opongan a este acuerdo, tal y como ocurrió en las dos anteriores treguas, los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos ultraderechistas y considerados los miembros más radicales del gobierno de coalición israelí.

Lee también

De hecho, Smotrich ya confirmó su rechazo al acuerdo esta mañana en un mensaje en sus redes sociales y pidió a Netanyahu continuar "eliminando a Hamas", una vez hayan regresado los rehenes.

Estos dos noes son insuficientes para impedir que este acuerdo salga adelante.

Según aseguró la Oficina del Primer Ministro de Israel, el alto el fuego entrará en vigor en Gaza en las 24 horas posteriores a la ratificación del acuerdo por parte del gobierno israelí.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CDMX lanza fuerte castigo a quienes aparten lugares en la calle. ¿Cuáles son las sanciones. Foto: Canva

CDMX lanza fuerte castigo a quienes aparten lugares en la calle. ¿Cuáles son las sanciones?

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?