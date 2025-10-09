Israel y el movimiento islamista Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

Según una fuente cercana a los diálogos consultada por la AFP, el pacto se firmará este jueves en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado Estados Unidos, Qatar y Turquía como mediadores.

La hora de su entrada en vigor se anunciará a continuación y los rehenes vivos, tomados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, serán liberados "en función de las condiciones sobre el terreno" en Gaza, indicó otra fuente del movimiento islamista palestino.

Palestinos desplazados caminan por la carretera costera, con el humo que se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP

Acuerdo entrará en vigor hasta que gabinete de Netanyahu lo ratifique

Refiriéndose a "un gran día para Israel", el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que reunirá este jueves a su gabinete, a las 15H00 GMT, para "ratificar el acuerdo".

Sólo después de la aprobación entrará en vigor dicho acuerdo, según puntualizó el ejecutivo. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ya adelantó que votará en contra.

"¡Gracias a Dios!"

En Jan Yunis, en el sur de una Franja de Gaza sitiada, devastada y sometida a hambruna según la ONU, los palestinos aplaudieron, gritaron de júbilo y bailaron al anunciarse el acuerdo, según imágenes de la AFP.

"¡Gracias a Dios! A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices", afirmó Ayman al Najjar.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba por el pacto.

Un colono israelí con uniforme militar conduce un vehículo por un campo de olivos tras un presunto ataque de colonos contra una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 8 de octubre de 2025. Foto: AFP

Canje de rehenes por prisioneros

Lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre, la ofensiva de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos y una catástrofe humanitaria. Incluso este jueves la Defensa Civil informó de la continuación de los ataques israelíes en algunos puntos de la Franja.

Consultado sobre el acuerdo, una funcionario del gobierno de Hamás aseguró a la AFP que 20 rehenes vivos en su poder serán liberados a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

De las 251 personas secuestradas por el movimiento islamista en su ataque de 2023, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Para que se concrete el canje, el ejército del Estado hebreo anunció que prepara el repliegue de sus tropas en la Franja de Gaza, de la que controla aproximadamente el 75%.

Trump se mostró más temprano "muy orgulloso" de anunciar el pacto, con el cual "TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

Estimó que los rehenes "regresarían el lunes", incluidos "los cuerpos de los fallecidos".

Antes de dar a conocer el acuerdo, el magnate republicano anticipó una posible visita a Oriente Medio a finales de semana.

