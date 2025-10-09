Más Información

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Inflación acelera en septiembre, llega a 3.76% anual; liga dos meses al alza

Inflación acelera en septiembre, llega a 3.76% anual; liga dos meses al alza

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Garantizan a niños migrantes acceso a la educación básica

Garantizan a niños migrantes acceso a la educación básica

Robo en transporte y en la calle no dan tregua en la CDMX

Robo en transporte y en la calle no dan tregua en la CDMX

Israel y el movimiento islamista Hamas alcanzaron un acuerdo para un y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, , para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

Según una fuente cercana a los diálogos consultada por la AFP, el pacto se firmará este jueves en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado como mediadores.

La hora de su entrada en vigor se anunciará a continuación y los rehenes vivos, tomados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, serán liberados "en función de las condiciones sobre el terreno" en Gaza, indicó otra fuente del movimiento islamista palestino.

Lee también

Palestinos desplazados caminan por la carretera costera, con el humo que se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP
Palestinos desplazados caminan por la carretera costera, con el humo que se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP

Acuerdo entrará en vigor hasta que gabinete de Netanyahu lo ratifique

Refiriéndose a "un gran día para Israel", el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que reunirá este jueves a su gabinete, a las 15H00 GMT, para "ratificar el acuerdo".

Sólo después de la aprobación entrará en vigor dicho acuerdo, según puntualizó el ejecutivo. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ya adelantó que votará en contra.

"¡Gracias a Dios!"

En Jan Yunis, en el sur de una Franja de Gaza sitiada, devastada y sometida a hambruna según la ONU, los palestinos aplaudieron, gritaron de júbilo y bailaron al anunciarse el acuerdo, según imágenes de la AFP.

"¡Gracias a Dios! A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices", afirmó Ayman al Najjar.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba por el pacto.

Lee también

Un colono israelí con uniforme militar conduce un vehículo por un campo de olivos tras un presunto ataque de colonos contra una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 8 de octubre de 2025. Foto: AFP
Un colono israelí con uniforme militar conduce un vehículo por un campo de olivos tras un presunto ataque de colonos contra una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 8 de octubre de 2025. Foto: AFP

Canje de rehenes por prisioneros

Lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre, la ofensiva de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos y una catástrofe humanitaria. Incluso este jueves la Defensa Civil informó de la continuación de los ataques israelíes en algunos puntos de la Franja.

Consultado sobre el acuerdo, una funcionario del gobierno de Hamás aseguró a la AFP que 20 rehenes vivos en su poder serán liberados a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

De las 251 personas secuestradas por el movimiento islamista en su ataque de 2023, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Para que se concrete el canje, el ejército del Estado hebreo anunció que prepara el repliegue de sus tropas en la Franja de Gaza, de la que controla aproximadamente el 75%.

Lee también

Trump se mostró más temprano "muy orgulloso" de anunciar el pacto, con el cual "TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

Estimó que los rehenes "regresarían el lunes", incluidos "los cuerpos de los fallecidos".

Antes de dar a conocer el acuerdo, el magnate republicano anticipó una posible visita a Oriente Medio a finales de semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores ¿De cuánto es el monto Fecha límite del depósito. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores? ¿De cuánto es el monto? Fecha límite del depósito

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?