Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría viajar el próximo domingo a Medio Oriente si las negociaciones entre Israel y Hamas para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

Hamas afirmó este miércoles que el "optimismo" prevalece en las negociaciones indirectas que mantiene con Israel.

Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo también a AFP que Hamas intercambió con Israel "listas de prisioneros para liberar", en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

Siguen negociaciones para la paz en Gaza; se suman funcionario de EU y mediadores

Los diálogos entre ambas partes se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por el presidente Trump, que prevé además un alto al fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamas.

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes", afirmó Al Nunu.

Altos funcionarios estadounidenses, qataríes y turcos se unieron el miércoles a las negociaciones en Sharm el Sheij.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tenía previsto acudir, según la diplomacia del emirato.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, participan también en los diálogos, según imágenes difundidas por los medios estatales.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo que los enviados estadounidenses acudieron a la mesa "con una voluntad firme, un mensaje contundente y un mandato claro del presidente Trump para poner fin a la guerra".

Asimismo, una delegación turca encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia, Ibrahim Kalin, se unirá a las negociaciones, según la agencia de noticias turca Anadolu. Turquía mantiene estrechas relaciones con Hamas.

