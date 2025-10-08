El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llamó hoy a Israel y Hamas a lograr en las conversaciones indirectas que se celebran en Egipto un alto el fuego en la Franja de Gaza sobre la base del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Está claro que deseamos éxito a las conversaciones indirectas que tienen lugar ahora en Egipto con la participación de Turquía, Egipto, Catar, Estados Unidos y, naturalmente, Israel. Ellos negocian con Hamas a través de mediadores. Sin lugar a dudas es importante poner fin a las acciones bélicas", afirmó, citado por TASS.

Según el jefe de la diplomacia rusa, el plan propuesto por Trump menciona el concepto de Estado, pero en términos muy generales y solo referido a la Franja de Gaza y no a Cisjordania.

"Pero somos realistas. Comprendemos que esto es lo mejor que está sobre la mesa", añadió.

Rusia apoya el plan de Trump para la paz en Gaza

El pasado jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia está dispuesta a apoyar "en términos generales" el plan de Trump para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.

En particular, señaló que la solución del conflicto palestino-israelí pasa por el reconocimiento del Estado palestino a tenor con las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas.

Las negociaciones en Egipto coinciden con el segundo aniversario de la masacre que el brazo armado de Hamas perpetró en Israel el 7 de octubre de 2023, resultando en el asesinato de unas 1.200 personas y el secuestro de 250.

La primera fase de estas conversaciones supondría el retorno de los 48 rehenes, de los que Israel estima solo 20 continúan con vida y todavía permanecen retenidos en manos de las milicias gazatíes.

