El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza" y un intento de propiciar un "cambio de régimen".

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir "alarmismo", sino "imprimir realismo a la situación", luego de mencionar la "irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano".

"Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (...), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal", afirmó el ministro de Defensa.

Venezuela realiza despliegue militar en principal aeropuerto y dos estados del Caribe

Este miércoles, Venezuela informó de un nuevo en los estados costeros de Carabobo y La Guaira, donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en del Caribe.

El gobierno del presidente desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el "".

ha matado al menos a 21 presuntos narcos en cuatro ataques a embarcaciones. Venezuela condena los ataques y denuncia el despliegue como una "amenaza" para conseguir un "cambio de régimen".

"Arrancó el ejercicio Independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo", dijo el presidente venezolano, , en un audio en Telegram.

Los militares se despliegan en el aeropuerto internacional de Maiquetía en La Guaira, que sirve a Caracas; en los puertos; las aduanas; unidades militares e instituciones, añadió el ministro de Interior, , que acompañó el despliegue.

Según el gobierno, en La Guaira hay un plan defensivo con redes de vigilancia y que incluye a la milicia, un cuerpo castrense conformado por civiles.

Los ejercicios en Carabobo, en tanto, se realizan en el fuerte militar Paramacay de la capital Valencia.

Militares y policías también se despliegan en la avenida Universidad, una de las principales de Valencia, para hacer en caso de "invasión", constató la AFP.

Trump dijo el domingo que los ataques contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que "no hay más botes" en esa área del .

Venezuela hasta la fecha ha realizado ejercicios en estados fronterizos con Colombia, como Zulia (noroeste), donde activó la operación Catatumbo con 25 mil efectivos.

También en Caracas y los costeros, La Guaira, Falcón, Sucre, Nueva Esparta y la isla La Orchila en el Caribe.

Venezuela además se prepara para decretar un posible estado de conmoción exterior, una declaratoria de estado excepción que otorga a poderes especiales e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

