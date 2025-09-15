Más Información
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Estados Unidos prepara una "agresión" de "carácter militar" contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por "leyes internacionales" para enfrentarla.
En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de supuestos nexos con narcotráfico y pide una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario.
Hay "una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente", indicó el mandatario venezolana sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.
Lee también Trump advierte que Estados Unidos evaluará acciones militares contra Venezuela
En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro anunció además que "las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas" y señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ser el "señor de la muerte y la guerra".
Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un "fugitivo de la justicia estadounidense" a propósito de la recompensa que solicita Estados Unidos por su captura.
Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano "plantea una amenaza directa a la seguridad nacional" de Estados Unidos a raíz del supuesto narcotráfico del cual se le acusa.
Lee también Venezuela dice no querer guerra, amenaza a Guyana
Venezuela rechaza esos señalamientos y la semana pasada Maduro ordenó el despliegue de al menos 25 mil efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.
Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense.
El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la Armada USS Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.
Lee también Maduro denuncia despliegue militar de EU; es "inmoral, criminal e ilegal", dice
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía "contra" Venezuela.
