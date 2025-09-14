Más Información

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring

Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Jerusalén. El primer ministro israelí, , aseguró este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, , el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países "nunca ha sido tan fuerte".

"Bajo la presidencia de y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EU en Israel, , y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Lee también

Netanyahu y Rubio oraron en la zona del Muro reservada a los hombres, cerca de la cual había un punto habilitado para que la prensa pudiera seguir y cubrir la visita. Las, sin embargo, no tuvieron acceso a este punto, tal y como atestiguó EFE.

"Debéis seguir la visita desde la otra parte del Muro, donde rezan las mujeres. No podéis estar aquí", dijo un agente de seguridad a las periodistas. Preguntada sobre este asunto, tampoco se pronunció Sara Netanyahu, la esposa del líder israelí, cuando visitó la zona del Muro de las mujeres donde rezó.

La visita de Rubio, que aterrizó este domingo en Israel, se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamas afincados en mientras estudiaban la última propuesta de estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Lee también

Qatar es un aliado de Estados Unidos y uno de los principales mediadores para negociar un alto al fuego en .

Sin embargo, Rubio no se ha pronunciado ni ha respondido a las preguntas de los medios durante su visita al Muro.

"Creo que la visita de Rubio aquí es un de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", dijo el mandatario israelí.

Lee también

Aparte de una esperada reunión con Netanyahu, se desconocen más detalles de la agenda oficial de Rubio en.

Coincidiendo con la visita de Rubio, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador , asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en Utah (EU) al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Además, este lunes una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025