SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Senado analizará marco legal de pipas, dobles remolques y transporte de químicos

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Estados Unidos no aprueba los bombardeos de Israel contra Hamas en Qatar, pero el ataque no cambiará su estatus de aliado de Washington, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de viajar a esa región.

Los ataques aéreos del martes -los primeros de Israel contra Qatar, aliado de Estados Unidos- han conmocionado la región y han sometido a una enorme presión los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua en Gaza.

"Lo que pasó, pasó. Obviamente, no nos gustó, al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) no le gustó", declaró Rubio a la prensa poco antes de partir de Washington para reunirse con autoridades en Israel.

"No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero tendremos que hablar de ello; principalmente, qué impacto tendrá esto" en los esfuerzos de tregua, añadió Rubio.

"Necesitamos avanzar y determinar qué sigue, porque al fin y al cabo, sigue existiendo un grupo llamado Hamas, un grupo malvado".

Israel atacó a los líderes de Hamas reunidos en Qatar para discutir una nueva propuesta de alto el fuego presentada por la administración Trump.

El mandatario estadounidense calificó de lamentable el ataque israelí, reprendió al primer ministro Benjamin Netanyahu y afirmó que Estados Unidos se enteró del bombardeo demasiado tarde para detenerlo.

Al referirse a la visita de Rubio, el Departamento de Estado se limitó a indicar esta semana que el diplomático estadounidense discutiría "metas y objetivos operativos" con Israel y demostraría "el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí".

El viaje del secretario de Estado a Israel está previsto apenas una semana antes de que Francia encabece una cumbre de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, en la que varios países occidentales planean reconocer un Estado palestino centrado en Cisjordania.

Francia, exasperada por la masiva ofensiva israelí en Gaza, ha rechazado las críticas estadounidenses e israelíes y afirma que debe haber un nuevo camino para los palestinos.

En su visita a Israel, Rubio visitará, junto con Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén tras su llegada a Israel como parte de una gira que le llevará luego al Reino Unido.

Según informó este sábado la Oficina del Primer Ministro, Rubio visitará junto con Netanyahu el lugar más sagrado del judaísmo, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, en un acto abierto a la prensa.

