El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu afirmó que la resolución de la ONU que apoya un futuro Estado palestino, pero sin Hamas, es "vergonzosa" y alienta a Hamas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores posteó que "rechaza rotundamente la decisión de la Asamblea General de la ONU de esta noche".

Añadió que "la resolución no promueve una solución de paz; por el contrario, alienta a Hamas a continuar la guerra". Además, "no hay ninguna referencia al simple hecho de que Hamas es el único responsable de la continuación de la guerra, por su negativa a devolver a los rehenes y desarmarse".

Declaró que "una vez más, se ha demostrado hasta qué punto la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad: en las decenas de cláusulas de la declaración refrendada por esta resolución no hay una sola mención a que Hamas sea una organización terrorista".

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina. Foto: EFE

Israel también "agradece a todos los países que no contribuyeron a esta vergonzosa decisión de la Asamblea General".

Asamblea General de la ONU apoya un futuro Estado palestino

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamas.

El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

