Más Información

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Martha Lidia Pérez toma protesta como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

Martha Lidia Pérez toma protesta como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

El gobierno israelí de afirmó que la resolución de la ONU que apoya un futuro Estado palestino, pero sin Hamas, es "vergonzosa" y alienta a .

El posteó que "rechaza rotundamente la decisión de la Asamblea General de la ONU de esta noche".

Añadió que "la resolución no promueve una solución de paz; por el contrario, alienta a Hamas a continuar la guerra". Además, "no hay ninguna referencia al simple hecho de que Hamas es el único responsable de la continuación de la guerra, por su negativa a devolver a los rehenes y desarmarse".

Lee también

Declaró que "una vez más, se ha demostrado hasta qué punto la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad: en las decenas de cláusulas de la declaración refrendada por esta resolución no hay una sola mención a que Hamas sea una organización terrorista".

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina. Foto: EFE
La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina. Foto: EFE

Israel también "agradece a todos los países que no contribuyeron a esta vergonzosa decisión de la Asamblea General".

Asamblea General de la ONU apoya un futuro Estado palestino

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamas.

Lee también

El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS. Foto: Canva / Conavi

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas