Un artefacto explosivo alcanzó este jueves un vehículo militar israelí en Tulkarem junto al muro de separación entre esta ciudad de Cisjordania ocupada e Israel, tras lo que el Ejército impuso restricciones de movimiento en la ciudad palestina.

"Durante una acción de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en la zona de Tulkarem, un vehículo militar fue alcanzado como resultado de la detonación de un artefacto explosivo en la valla de seguridad", indicó el Ejército en un comunicado.

En la nota, las Fuerzas Armadas informaron que sus tropas rodearon luego la ciudad y realizaron controles de carreteras e inspecciones en la zona.

Según medios israelíes, dos soldados resultaron heridos leves en la explosión, aunque el Ejército israelí ha declinado por el momento comentar esta información a preguntas de EFE.

Fuerzas israelíes restringen la movilidad en Tulkarem

Según la agencia oficial palestina Wafa, las tropas israelíes impusieron un "asedio estricto" a Tulkarem, cerrando la puerta del puente de Jabara, en la entrada sur, y bloqueando el puesto de control militar de Anab, al este, impidiendo el paso de vehículos.

Wafa añadió que las fuerzas israelíes "dispararon munición real contra residentes y automóviles", lo que dejó varios heridos, y que además "negaron" el acceso de ambulancias al área.

Soldados israelíes detienen a palestinos durante una redada tras la supuesta explosión de un vehículo militar israelí cerca de un puesto de control al oeste de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, el 11 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Tulkarem, junto con Yenín y Nur Shams, forma parte de los enclaves del norte de Cisjordania bajo fuertes operativos militares israelíes desde enero, cuando se lanzó una de las mayores incursiones en estos territorios palestinos.

Organizaciones internacionales que operan en la zona como Médicos Sin Fronteras, denuncian de forma recurrente la violencia y las restricciones a la movilidad que sufre la población local.

Hamas y Yihad Islámica reivindican explosión de vehículo militar israelí

Los grupos islamistas Hamas y Yihad Islámica Palestina reivindicaron este jueves la detonación de un explosivo contra un vehículo militar israelí en Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, según los comunicados emitidos por ambas organizaciones.

"Nuestros luchadores, junto a los héroes de nuestro pueblo, fueron capaces de detonar un dispositivo explosivo Shujaa 1 preparado previamente en un vehículo militar Namer exactamente a la 1.20 PM (las 10.20 GMT)" junto a un punto de control del Ejército israelí, dijo la Yihad Islámica Palestina en un comunicado.

Hamas, por su parte, atribuyó la explosión del vehículo a una operación conjunta de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, junto a la Yihad Islámica en los alrededores del puesto de control militar de Nitzanei Oz, en la frontera noroeste de Cisjordania con el territorio israelí.

En otro comunicado, uno de los miembros del buró político de Hamás, Abdul Rahman Shadid, calificó de "heroico" el ataque y aseguró que representa una prueba del "fracaso de la campaña que la ocupación (israelí) ha llevado a cabo en las ciudades y campamentos de refugiados del norte de Cisjordania".

Desde enero, Israel mantiene una operación militar en el norte de Cisjordania que se concentra especialmente en los campamentos de refugiados de Yenín y los dos adyacentes a la ciudad de Tulkarem (Nur Shams y el también llamado campamento de Tulkarem).

