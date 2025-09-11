Más Información

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Ojeda pidió mando militar para auditorías internas de Marina

Ojeda pidió mando militar para auditorías internas de Marina

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Un artefacto explosivo alcanzó este jueves un vehículo militar israelí en Tulkarem junto al muro de separación entre esta ciudad de ocupada e , tras lo que el Ejército impuso restricciones de movimiento en la ciudad palestina.

"Durante una acción de las (Fuerzas de Defensa de Israel) en la zona de Tulkarem, un vehículo militar fue alcanzado como resultado de la detonación de un artefacto explosivo en la valla de seguridad", indicó el Ejército en un comunicado.

En la nota, las Fuerzas Armadas informaron que sus tropas rodearon luego la ciudad y realizaron controles de carreteras e inspecciones en la zona.

Lee también

Según medios israelíes, dos soldados resultaron heridos leves en la explosión, aunque el Ejército israelí ha declinado por el momento comentar esta información a preguntas de EFE.

Fuerzas israelíes restringen la movilidad en Tulkarem

Según la agencia oficial palestina Wafa, las tropas israelíes impusieron un "asedio estricto" a Tulkarem, cerrando la puerta del puente de Jabara, en la entrada sur, y bloqueando el puesto de control militar de Anab, al este, impidiendo el paso de vehículos.

Wafa añadió que las fuerzas israelíes "dispararon munición real contra residentes y automóviles", lo que dejó varios heridos, y que además "negaron" el acceso de ambulancias al área.

Lee también

Soldados israelíes detienen a palestinos durante una redada tras la supuesta explosión de un vehículo militar israelí cerca de un puesto de control al oeste de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, el 11 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Soldados israelíes detienen a palestinos durante una redada tras la supuesta explosión de un vehículo militar israelí cerca de un puesto de control al oeste de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, el 11 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Tulkarem, junto con Yenín y Nur Shams, forma parte de los enclaves del norte de Cisjordania bajo fuertes operativos militares israelíes desde enero, cuando se lanzó una de las mayores incursiones en estos territorios palestinos.

Organizaciones internacionales que operan en la zona como Médicos Sin Fronteras, denuncian de forma recurrente la violencia y las restricciones a la movilidad que sufre la población local.

Hamas y Yihad Islámica reivindican explosión de vehículo militar israelí

Los grupos islamistas Hamas y Yihad Islámica Palestina reivindicaron este jueves la detonación de un explosivo contra un vehículo militar israelí en Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, según los comunicados emitidos por ambas organizaciones.

"Nuestros luchadores, junto a los héroes de nuestro pueblo, fueron capaces de detonar un dispositivo explosivo Shujaa 1 preparado previamente en un vehículo militar Namer exactamente a la 1.20 PM (las 10.20 GMT)" junto a un punto de control del Ejército israelí, dijo la Yihad Islámica Palestina en un comunicado.

Hamas, por su parte, atribuyó la explosión del vehículo a una operación conjunta de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, junto a la Yihad Islámica en los alrededores del puesto de control militar de Nitzanei Oz, en la frontera noroeste de Cisjordania con el territorio israelí.

Lee también

En otro comunicado, uno de los miembros del buró político de Hamás, Abdul Rahman Shadid, calificó de "heroico" el ataque y aseguró que representa una prueba del "fracaso de la campaña que la ocupación (israelí) ha llevado a cabo en las ciudades y campamentos de refugiados del norte de Cisjordania".

Desde enero, Israel mantiene una operación militar en el norte de Cisjordania que se concentra especialmente en los campamentos de refugiados de Yenín y los dos adyacentes a la ciudad de Tulkarem (Nur Shams y el también llamado campamento de Tulkarem).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Senado analiza dar permisos de trabajo con goce de sueldo para resolver asuntos personales y familiares. Foto: Canva

Trabajadores podrían obtener permiso con sueldo para resolver asuntos personales, como trámites y citas médicas

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas