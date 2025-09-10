Más Información
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia
Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos
Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra
¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles que sus trabajadores permanecerán en Ciudad de Gaza a pesar de los llamamientos del ejército israelí para que la población huya de la ofensiva que lleva a cabo allí.
"A los civiles de Gaza: la OMS y sus aliados permanecen en Ciudad de Gaza", dijo la agencia de Naciones Unidas en la red social X.
El ejército israelí ha intensificado sus ataques contra ese centro urbano, el principal de la Franja de Gaza, con el objetivo de conquistarlo. Esta semana, advirtió a los civiles que evacúen.
Lee también Qatar reconsidera su papel como mediador en Gaza; acusa a Netanyahu de "hacerle perder el tiempo"
"La OMS está consternada por la última orden de evacuación", aseguró en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Afirmó que la exigencia israelí de que el millón de habitantes de la ciudad se dirija a lo que Israel ha denominado una "zona humanitaria" en el sur de Gaza es inviable.
Tedros señaló que la mitad de los hospitales en funcionamiento que quedan en la Franja se encuentran en Ciudad de Gaza, y que el "debilitado sistema sanitario del territorio no puede permitirse perder ninguna de estas instalaciones".
Lee también FOTOS: Exigen colectivos pro Palestina protección para flotilla que va a Gaza en la que viajan mexicanos
Israel lleva desde octubre de 2023 realizando operaciones ofensivas en Gaza, tras un mortífero ataque lanzado desde allí por el grupo islamista Hamás que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.
La represalia de Israel ha causado la muerte de más de 64.000 palestinos, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrada por Hamás, que la ONU considera fiables.
Naciones Unidas declaró una hambruna en algunas zonas de Gaza, lo que Israel niega.
desa