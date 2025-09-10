Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

La (OMS) dijo el miércoles que sus trabajadores permanecerán en Ciudad de Gaza a pesar de los llamamientos del ejército israelí para que la población huya de la ofensiva que lleva a cabo allí.

"A los civiles de: la OMS y sus aliados permanecen en Ciudad de Gaza", dijo la agencia de Naciones Unidas en la red social X.

El ejército israelí ha intensificado sus ataques contra ese centro urbano, el principal de la Franja de Gaza, con el objetivo de conquistarlo. Esta semana, advirtió a los civiles que evacúen.

Lee también

"La OMS está consternada por la última orden de evacuación", aseguró en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Afirmó que la exigencia israelí de que el millón de habitantes de la ciudad se dirija a lo que Israel ha denominado una "zona humanitaria" en el sur de Gaza es inviable.

Tedros señaló que la mitad de los hospitales en funcionamiento que quedan en la Franja se encuentran en Ciudad de Gaza, y que el "debilitado sistema sanitario del territorio no puede permitirse perder ninguna de estas instalaciones".

Lee también

Israel lleva desde octubre de 2023 realizando operaciones ofensivas en Gaza, tras un mortífero ataque lanzado desde allí por el grupo islamista Hamás que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

La represalia de Israel ha causado la muerte de más de 64.000 palestinos, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrada por Hamás, que la ONU considera fiables.

Naciones Unidas declaró una hambruna en algunas zonas de Gaza, lo que Israel niega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Senado analiza dar permisos de trabajo con goce de sueldo para resolver asuntos personales y familiares. Foto: Canva

Trabajadores podrían obtener permiso con sueldo para resolver asuntos personales, como trámites y citas médicas

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas