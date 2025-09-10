Más Información

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

El primer ministro de declaró el miércoles que su país está reconsiderando su papel como mediador en las negociaciones para la tregua en Gaza, después de que Israel lanzara un ataque sin precedentes en Doha dirigido contra Hamás.

"He estado pensando, incluso sobre todo el proceso en las últimas semanas, que [el primer ministro israelí, Benjamin] solo nos estaba haciendo perder el tiempo", declaró el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani en unos comentarios citados en el blog en directo de la CNN tras una entrevista con la cadena.

Lee también

Qatar está "reconsiderando todo" en torno a su papel en futuras conversaciones de alto el fuego y hablando sobre los próximos pasos con Washington, añadió.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida