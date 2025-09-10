El primer ministro de Qatar declaró el miércoles que su país está reconsiderando su papel como mediador en las negociaciones para la tregua en Gaza, después de que Israel lanzara un ataque sin precedentes en Doha dirigido contra Hamás.

"He estado pensando, incluso sobre todo el proceso en las últimas semanas, que [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu solo nos estaba haciendo perder el tiempo", declaró el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani en unos comentarios citados en el blog en directo de la CNN tras una entrevista con la cadena.

Qatar está "reconsiderando todo" en torno a su papel en futuras conversaciones de alto el fuego y hablando sobre los próximos pasos con Washington, añadió.

