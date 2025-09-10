Más Información
México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos
Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional
ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses
Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”
Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías
Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”
El primer ministro de Qatar declaró el miércoles que su país está reconsiderando su papel como mediador en las negociaciones para la tregua en Gaza, después de que Israel lanzara un ataque sin precedentes en Doha dirigido contra Hamás.
"He estado pensando, incluso sobre todo el proceso en las últimas semanas, que [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu solo nos estaba haciendo perder el tiempo", declaró el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani en unos comentarios citados en el blog en directo de la CNN tras una entrevista con la cadena.
Qatar está "reconsiderando todo" en torno a su papel en futuras conversaciones de alto el fuego y hablando sobre los próximos pasos con Washington, añadió.
Ejército de Nepal controla la capital Katmandú tras disturbios que dejaron 30 muertos; entabla diálogo sobre futuro del país
