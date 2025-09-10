Doha, Qatar.— La comunidad internacional repudió el ataque aéreo que Israel lanzó ayer contra líderes de Hamas en Doha, la capital de Qatar; el movimiento islamista palestino indicó que su “liderazgo sobrevivió” al bombardeo. El ataque en el territorio de un aliado estadounidense marca una escalada sorprendente. Qatar funge como mediador en el sangriento conflicto que opone a Israel y Hamas.

La decisión de atacar a Hamas en Qatar “fue tomada por el primer ministro [israelí, Benjamin] Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social.

Estados Unidos dijo que Israel le informó sobre el ataque con anticipación. La Casa Blanca declaró que Trump cree que la acción israelí es un “incidente desafortunado” que no ayuda a la paz en la región. La secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que Trump habló con el primer ministro israelí y “dejó muy claros sus pensamientos y preocupaciones”.

“Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de EU”, declaró a la prensa la portavoz Karoline Leavitt.

Este miércoles el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá una reunión de emergencia, informaron fuentes diplomáticas a la AFP. El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que se trató de una “violación flagrante” de la soberanía de Qatar.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, lo calificó a su vez de “acto criminal”. También lo condenaron Irán, aliado clave de Hamas, así como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. “El hecho de atacar a los negociadores justo cuando están discutiendo la última propuesta de Trump confirma que Netanyahu y su gobierno no desean llegar a ningún acuerdo y buscan deliberadamente hacer fracasar los esfuerzos internacionales, sin preocuparse por la vida de sus prisioneros”, afirmó Hamas.

El primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, declaró que el país del golfo Pérsico seguirá jugando el papel de mediador pese al ataque, junto a Estados Unidos y Egipto.

No obstante, Qatar “se reserva el derecho a responder” a la agresión, añadió en una rueda de prensa. “Creemos que hoy hemos llegado a un punto de inflexión. Debe haber una respuesta de toda la región”, subrayó.

Un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar también murió en el bombardeo israelí y otros resultaron heridos, dijo el Ministerio del Interior de Qatar.

Israel justificó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamas, en el que murieron seis israelíes.

Hamas indicó en un comunicado que sus principales líderes sobrevivieron al ataque; sin embargo, cinco miembros de menor rango murieron, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya —líder de Hamas para Gaza y principal negociador—, tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al Hayya.

Es la primera vez que Israel bombardea Qatar, que alberga la mayor base estadounidense de la región en Al Udeid. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Gaza, desencadenada por el asalto de Hamas a territorio israelí en octubre de 2023, el Estado hebreo ha atacado Irán, Siria, Líbano y Yemen.

La oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción “totalmente independiente”, sin participación de otros países. “Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, afirmó. La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, días después de que Hamas diera su visto bueno a la nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores.

Mientras, la flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada de este miércoles que otro de sus barcos fue atacado cerca de Túnez, con lo que sospecha que fue un dron, tras un incidente similar ocurrido el día anterior.