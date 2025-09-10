Más Información

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Tel Aviv. El primer ministro israelí, , defendió el ataque contra en Doha, la capital de Qatar, y advirtió a todos los países que "albergan terroristas" que si no actúan, Israel lo hará.

En un mensaje de video, Netanyahu recordó que este jueves se recuerdan los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y afirmó que Estados Unidos, tras esos ataques, persiguió a los terroristas hasta y advirtió que ningún país puede "albergar a terroristas".

"Ayer, nosotros seguimos las mismas líneas. Perseguimos a las mentes maestras terroristas que perpetraron la masacre del 7 de octubre (de 2003, cuando miembros de Hamas irrumpieron en y mataron a más de mil personas y se llevaron a cientos de rehenes)".

Lee también

Señaló que atacaron Qatar "que da refugio seguro a terroristas, financia a Hamas". Insistió en que Israel hizo lo mismo que Estados Unidos cuando persiguió a Al-Qaeda en Afganistán y mató a en Paquistán. Criticó a las naciones que elogiaron a Estados Unidos, mientras que ahora cuestionan a Israel por el ataque en Doha.

"Le digo a y a todas las naciones que refugian terroristas: o los expulsan o los presentan ante la justicia. Porque si no lo hacen, nosotros lo haremos".

"El largo brazo de Israel actuará contra sus enemigos en cualquier lugar", prometió a su vez el ministro de Defensa, Israel Katz. "No hay ningún lugar en donde puedan esconderse", escribió en X.

Lee también

"Todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre serán considerados plenamente responsables", añadió en referencia al ataque de Hamas contra Israel de octubre de 2023, que desató la guerra de Gaza.

El ejército israelí dijo haber este martes "objetivos militares" de los hutíes en Saná, la capital de Yemen, y en la región de Al Jawf, en el norte, dejando varios muertos según la televisión de estos rebeldes.

Las declaraciones de Katz se producen después del ataque de su país contra dirigentes de Hamas en Qatar, que mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos.

Lee también

La expresó la disconformidad del presidente estadounidense y el mismo Donald Trump señaló en su red social Truth Social que la decisión la tomó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no él.

En una entrevista a una radio israelí, su embajador en la ONU, Danny Danon, justificó la acción militar en Catar: "No siempre actuamos en interés de Estados Unidos".

Además de ser un estrecho aliado de Washington, Qatar ejerce de mediador en el conflicto entre Israel y Hamas, y desde 2012 acoge en su territorio la sede del buró político del movimiento palestino que controla la

Lee también

"No fue un ataque a Qatar, fue un ataque a Hamas. No estamos en contra de Qatar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista", explicó Danon a la emisora 103 FM.

Según Hamas, seis personas murieron, entre ellos el hijo de su principal negociador, Jalil al Hayya, pero sus líderes sobrevivieron.

De su parte, Qatar reportó la muerte de uno de sus agentes de seguridad.

Lee también

Este rico emirato del Golfo explicó que el ataque golpeó las viviendas de varios miembros del buró político de Hamas.

Su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, afirmó que seguirán ejerciendo de mediadores en el conflicto de Gaza junto a y Estados Unidos, aunque advirtió que se reservan "el derecho a responder".

"No estoy muy contento"

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Israel ha atacado, Siria, Líbano y Yemen. Pero hasta ahora nunca había actuado en Qatar.

Lee también

El primer ministro Netanyahu explicó que había ordenado los ataques después de un atentado reivindicado por Hamas el lunes en oriental, en el que murieron seis personas.

"Simplemente, no estoy muy contento con toda la situación", dijo el presidente estadounidense, , al ser preguntado por los periodistas sobre los ataques.

Ante las críticas de numerosos países de la región, de potencias europeas y de la ONU, la oficina de Netanyahu enfatizó que la operación fue "totalmente independiente".

Lee también

La acción coincide con una ofensiva militar de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza, la urbe más poblada del enclave palestino y en gran parte destruida por la guerra.

Eldestruyó el miércoles otro edificio que, según él, era "utilizado por la organización terrorista Hamas". Imágenes de AFP mostraron grandes columnas de humo elevándose hacia el cielo mientras se derrumbaba una torre.

Ante la "inaceptable" situación en Gaza, la presidenta de la Comisión Europea, , propuso el miércoles sanciones contra los ministros israelíes "extremistas" y una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

Lee también

El canciller israelí, , le reprochó que estuviera enviando "un mensaje equivocado, que refuerza a Hamas".

Tras la incursión de Hamas en el sur de Israel, este país inició una ofensiva de represalia que, hasta el momento, deja al menos 64 mil 656 palestinos muertos en Gaza, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas que la ONU considera fiables.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida