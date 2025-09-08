El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a los residentes de Ciudad de Gaza a evacuar la localidad, donde el ejército está intensificando su ofensiva.

"En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!", declaró Netanyahu en un video.

"Todo eso no es más que un preludio, la apertura de la operación principal que se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza", añadió.

El viernes, el Ejército israelí avisó de que comenzaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas en la ciudad de Gaza convertidos en "infraestructura terrorista". Desde entonces, las fuerzas israelíes han solicitado la evacuación de al menos cinco rascacielos, que fueron bombardeados poco después.

Israel acusa a Hamas de colocar infraestructura de vigilancia en esos inmuebles.

La torre bombardeada este lunes, llamada también Al-Roya, es un edificio de 12 plantas que, según denunció la ONG gazatí Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, en inglés), albergaba oficinas de medios de comunicación, clínicas, instalaciones deportivas y otras oficinas y empresas civiles.

A comienzos de agosto, el Ejecutivo israelí aprobó un plan propuesto por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y expulsar a sus residentes al sur.

Entonces, cerca de un millón de palestinos se refugiaban en la localidad, muchos desplazados de otras partes del enclave por la guerra.

Según Netanyahu, unos 100 mil palestinos han abandonado ya la ciudad de cara a la ofensiva israelí, aunque la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) sitúa la cifra en unos 40 mil.

El presidente estadounidense Donald Trump indicó que estaba dando su "última advertencia" a Hamas respecto a un posible alto el fuego, mientras que funcionarios árabes describieron una nueva propuesta de Estados Unidos para la liberación inmediata de todos los rehenes restantes a cambio de 3 mil prisioneros palestinos y un alto el fuego temporal.

Un alto funcionario de Hamas lo calificó como un "documento de rendición humillante", pero el grupo armado dijo que seguiría negociando.

Por otro lado, el ejército israelí anunció que cuatro de sus soldados murieron en combate en el norte de la Franja de Gaza este lunes.

Solo se comunicó la identidad de tres de ellos, el nombre del cuarto aún está por confirmar, indicó el ejército.