Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

“MC ya coquetea con Morena”

“MC ya coquetea con Morena”

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

Redacción Internacional.- El grupo islamista aseguró estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego.

"Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamas acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", expuso el movimiento en un comunicado.

La organización reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave. También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

Lee también

"La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo", agregó el comunicado de Hamás.

Las negociaciones han entrado en un tira y afloja de declaraciones, en las que Hamás insiste en el acuerdo de agosto y pide respuesta de Netanyahu mientras que el Gobierno israelí se mantiene en que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamás debe ser desmilitarizado.

Personas caminan con sacos de harina entregados después de que camiones con ayuda humanitaria entraran al norte de Gaza el 27 de julio de 2025, procedentes del cruce fronterizo de Zikim. Foto: AFP
Personas caminan con sacos de harina entregados después de que camiones con ayuda humanitaria entraran al norte de Gaza el 27 de julio de 2025, procedentes del cruce fronterizo de Zikim. Foto: AFP

Mientras tanto, este domingo se conoció que el enviado especial EU en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

Momentos después, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una "última advertencia" a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes: "los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Lee también

Además, una fuente de seguridad egipcia aseguró este mismo domingo que Egipto, Catar y Estados Unidos preparan una nueva propuesta que "ofrecerán esta semana", y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, "el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja" para administrar el enclave palestino en la posguerra.

Los nuevos contactos para un acuerdo integral se producen después de que el pasado viernes se cumplieran 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de crecientes protestas en Israel para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.

En estos 700 días de ofensiva, más de 64.300 palestinos han sido asesinados en Gaza por Israel, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA