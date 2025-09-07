Bangkok. Corea del Sur dijo este domingo que ha concluido las negociaciones con Estados Unidos para repatriar a los trabajadores surcoreanos detenidos en un operativo federal migratorio el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en Georgia (EU), y que fletará un avión para el traslado.

Según publica la agencia de noticias Yonhap, el jefe del gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, dijo este domingo que han concluido las negociaciones para la liberación de los trabajadores de Corea de Sur, de donde proceden la mayoría de los casi 500 detenidos.

El diario The Wall Street Journal ha publicado que los ciudadanos surcoreanos son más de 300.

Foto: AP

"Aún quedan algunos trámites administrativos por completar", dijo Kang. "Una vez completados, el avión fletado partirá para traer a nuestros ciudadanos", agregó, sin precisar cuándo, según Yonhap.

Kang hizo el comentario durante una reunión de alto nivel entre el gobernante Partido Democrático y el Gobierno, añade la agencia de noticias surcoreana.

Según dijo el pasado viernes Steven Scharnk, a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EU en Georgia y Alabama, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento judicial en las instalaciones de Hyundai como parte de una investigación penal sobre denuncias de "prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves".

Foto: AP

Como resultado del operativo, que se considera el mayor de su tipo en la historia del HSI, los agentes detuvieron a un total de 475 trabajadores que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en la planta, localizada en el condado de Bryan, a unas 30 millas al oeste de Savannah.

"Algunos cruzaron ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, otros entraron con exención de visa y se les prohibió trabajar, otros tenían visas y se quedaron más tiempo del permitido", explicó el agente especial en la rueda de prensa.

La mayoría de los detenidos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y trasladados al Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia, a pocas millas de Jacksonville, Florida.

Foto: AP

De acuerdo con testigos, cientos de oficiales irrumpieron el jueves en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America en vehículos militares todoterreno, lo que desató el pánico entre los trabajadores e hizo que algunos intentaran huir.

Por su parte, el Gobierno surcoreano condenó el viernes la redada.

"En cumplimiento de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos" dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong.

Foto: AFP

Lee señaló que se había enviado personal consular a Georgia, se había formado un equipo de respuesta y Seúl transmitió su preocupación a la Embajada de EU en Corea.

El sitio de construcción de la planta de baterías donde se produjo la redada forma parte del complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), inaugurado en marzo y destinado a producir vehículos eléctricos y sus componentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

