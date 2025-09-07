Más Información

Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina

Sheinbaum afirma que oposición se quedó con ganas de ver fracasar a México ante EUA: “El pueblo de México es mucha pieza”

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

México vs Japón síguelo aquí EN VIVO; partido amistoso este sábado 6 de septiembre

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

Activistas exigen justicia para “Nube”, perrita que murió corneada por un toro en Aguascalientes; piden cancelar pamplonadas

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

Todo lo que necesitas saber de la taquería El Pastor del Rica; negocio del hermano de Canelo Álvarez

Muere periodista en IMSS de Mazatlán por presunta negligencia médica; paciente contó con atención en todo momento, asegura Instituto

Tokio, Japón.- El primer ministro de , , ha decidido dimitir, según informó este domingo la cadena pública NHK, en medio del criticismo y los llamamientos a su cese dentro de su partido tras unos resultados electorales que llevaron a la coalición gobernante a perder el control del Parlamento.

El mandatario japonés habría tomado esta decisión para evitar una división dentro de la formación, según las fuentes.

Tras la publicación de las informaciones, el Gobierno anunció que Ishiba dará una rueda de prensa a las 18:00 hora local (9:00 GMT) en la que se prevé que formalice la decisión y ofrezca explicaciones.

La renuncia del mandatario se producirá un día antes de que venza el plazo para que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) tomara una decisión sobre un extraordinario adelanto de primarias internas a la presidencia de la formación en un movimiento que tenía como propósito forzar la salida de Ishiba de la jefatura del partido y, por lo tanto, del mando del Ejecutivo.

En Japón, el cargo de primer ministro lo ocupa el líder del partido más votado en unas generales, y un cambio de presidente en la formación deviene consigo un cambio en la jefatura de Gobierno.

El primer ministro Ishiba venía siendo objeto de un criticismo creciente a nivel interno tras las elecciones parciales del pasado 20 de julio a la Cámara Alta de la Dieta, el Parlamento nacional, en las que la coalición gobernante perdió la mayoría, con unos resultados especialmente decepcionantes para el PLD.

Ishiba asumió la jefatura del Gobierno japonés el pasado octubre con la promesa de combatir el impacto de la inflación y reformar su partido, cuyo apoyo ha decaído después de que importantes miembros del mismo se vieran involucrados en un escándalo de irregularidades en la recaudación de fondos políticos.

Ya en aquellos comicios los socios de gobierno cosecharon unos resultados agridulces en los que perdieron la mayoría en la más poderosa Cámara Baja, dando como resultado un Gobierno en minoría inusual en el Japón de posguerra, y especialmente para el PLD.

La pérdida del control de la Cámara Alta en julio, que dificulta todavía más la viabilidad del Gobierno de Ishiba, había generado un acalorado debate interno que se esperaba que se resolviera el lunes con el resultado de la decisión de si adelantar primarias.

