Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, se han comenzado a construir 274 mil viviendas sociales y más de 604 mil han iniciado los trámites de su construcción en todo el país, lo que beneficiará a 2.1 millones de personas.

En conferencia de prensa matutina presidencial, la secretaria recordó que la meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de viviendas.

“Llevamos un avance muy importante: 274 mil viviendas ya iniciaron el proceso de edificación y destacar que 604 mil ya se hace contrataron. ¿Por qué es importante señalar este dato? por supuesto las iniciadas, hay que destacarlo en todas las entidades del país, y 604 mil es que ya tenemos el suelo, ya se elaboró proyecto, ya se cuenta con trámites. Entonces eso refleja una base muy, muy importante.

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“Ese 33% se refiere a las viviendas que ya se contrataron por parte de Infonavit, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y que está condiciones de iniciar obra en cualquier momento. ¿Esto qué significa? 2.1 millones de personas que están siendo beneficiadas por el programa”.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 15 de junio de 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

¿Dónde hay más Viviendas del Bienestar?

En Palacio Nacional, y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Sedatu destacó que el programa tiene un avance significativo en Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.

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Indicó que hay entidades donde se registra un avance muy bajo es debido a la dificultad para obtener terrenos para la construcción de estas viviendas de interés social, pero afirmó que se avanza.

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