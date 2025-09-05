SRE pendiente ante posibles mexicanos detenidos en redadas en planta de Hyundai de EU; sigue proceso para determinar nacionalidades

Tras las redadas registradas en Ellabell, Georgia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que se mantiene al tanto de posibles detenciones de personas mexicanas.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información en su mañanera de cuántos connacionales pudieron haber sido detenidos en estas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), la SRE señaló que aún sigue el proceso para determinar las nacionalidades.

"El Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables", dijo la Cancillería a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

Añadió que funcionarios del Consulado se desplazaron al Centro de Detención de Folkston, y permanecerán en el lugar durante el fin de semana para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles connacionales detenidos.

Por la mañana, Sheinbaum aseguró que "desde el primer momento", el consulado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Estados Unidos estaban al pendiente para poder saber si había mexicanos detenidos.

"Desde el momento en que ocurrió están trabajando y en comunicación con ICE, que es la agencia de Estados Unidos, y CBP", dijo la Presidenta.

La SRE reiteró su compromiso con la protección de todas las personas mexicanas en el exterior y puso a disposición el número 404-736-4141, del ondulado de Atlanta, así como la Línea de Apoyo Consular Mexicana: 520-623-7874.

