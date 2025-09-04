Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos allanaron el jueves una enorme planta en el sureste de Georgia en donde Hyundai fabrica vehículos eléctricos, lo que provocó que se detuviera la construcción de una fábrica adyacente para la producción de baterías para vehículos eléctricos.

El operativo estuvo dirigido contra una de las fábricas más grandes y reconocidas de Georgia, la cual ha sido calificada por el gobernador y otros funcionarios estatales como el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia del estado. Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en la planta de siete mil 600 millones de dólares, que emplea a mil 200 personas.

El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Lindsay Williams, confirmó que las autoridades federales llevaban a cabo un operativo en la instalación de mil 214 hectáreas, ubicada al oeste de Savannah. Añadió que los agentes se enfocaron en el sitio de construcción de la planta de baterías.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que los agentes ejecutaron una orden de registro "como parte de una investigación criminal en curso sobre acusaciones de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves". No mencionó si hubo personas detenidas o arrestadas.

Agentes de la Patrulla Estatal de Georgia bloquearon los caminos hacia la planta de Hyundai. El Departamento de Seguridad Pública de Georgia confirmó que fueron enviados para asistir a las autoridades federales.

En un video publicado el jueves en redes sociales se puede ver a trabajadores con chalecos de seguridad amarillos formados mientras una persona con el rostro cubierto y chaleco táctico con las letras HSI —Investigaciones de Seguridad Nacional— les dice: "Somos Seguridad Nacional. Tenemos una orden de registro para todo el lugar".

"Necesitamos que la construcción cese de inmediato", se escucha decir al hombre. "Necesitamos que todo el trabajo en el lugar termine ahora mismo".

El gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo enormes operativos del ICE como parte de una agenda de deportaciones a gran escala. Agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres automotrices.

El Pew Research Center mencionó datos preliminares de la Oficina del Censo para asegurar que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1.2 millones de inmigrantes en los primeros siete meses del año. Eso incluye a residentes legales y a personas que están en el país sin autorización legal.

Además de fabricar vehículos eléctricos en la planta ubicada en el condado de Bryan, Hyundai también se ha asociado con LG Energy Solution para construir la fábrica de baterías, la cual se tiene previsto que sea inaugurada durante algún momento del próximo año.

La empresa conjunta, HL-GA Battery Company, "está cooperando plenamente con las autoridades competentes", indicó la compañía en un comunicado. "Para ayudar en su trabajo, hemos detenido la construcción".

Las operaciones en la fábrica de vehículos eléctricos de Hyundai no se vieron interrumpidas, indicó la portavoz de la planta, Bianca Johnson.

"Esto no afectó a las personas que llegaban al trabajo", señaló Johnson en un correo electrónico. "La producción y el horario normal de oficina ya habían comenzado" cuando las autoridades cerraron el acceso.

