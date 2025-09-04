Más Información
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa
Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario
FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería
Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes
Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice
Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas
Activan alerta amarilla en CDMX; se prevén lluvias y granizo en seis alcaldías este jueves 4 de septiembre
Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos allanaron el jueves una enorme planta en el sureste de Georgia en donde Hyundai fabrica vehículos eléctricos, lo que provocó que se detuviera la construcción de una fábrica adyacente para la producción de baterías para vehículos eléctricos.
El operativo estuvo dirigido contra una de las fábricas más grandes y reconocidas de Georgia, la cual ha sido calificada por el gobernador y otros funcionarios estatales como el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia del estado. Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en la planta de siete mil 600 millones de dólares, que emplea a mil 200 personas.
El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Lindsay Williams, confirmó que las autoridades federales llevaban a cabo un operativo en la instalación de mil 214 hectáreas, ubicada al oeste de Savannah. Añadió que los agentes se enfocaron en el sitio de construcción de la planta de baterías.
Lee también Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post
El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que los agentes ejecutaron una orden de registro "como parte de una investigación criminal en curso sobre acusaciones de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves". No mencionó si hubo personas detenidas o arrestadas.
Agentes de la Patrulla Estatal de Georgia bloquearon los caminos hacia la planta de Hyundai. El Departamento de Seguridad Pública de Georgia confirmó que fueron enviados para asistir a las autoridades federales.
En un video publicado el jueves en redes sociales se puede ver a trabajadores con chalecos de seguridad amarillos formados mientras una persona con el rostro cubierto y chaleco táctico con las letras HSI —Investigaciones de Seguridad Nacional— les dice: "Somos Seguridad Nacional. Tenemos una orden de registro para todo el lugar".
"Necesitamos que la construcción cese de inmediato", se escucha decir al hombre. "Necesitamos que todo el trabajo en el lugar termine ahora mismo".
Lee también Trump pide a países europeos presionar económicamente a China por su apoyo a Rusia; "Europa debe dejar de comprar petróleo ruso"
El gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo enormes operativos del ICE como parte de una agenda de deportaciones a gran escala. Agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres automotrices.
El Pew Research Center mencionó datos preliminares de la Oficina del Censo para asegurar que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1.2 millones de inmigrantes en los primeros siete meses del año. Eso incluye a residentes legales y a personas que están en el país sin autorización legal.
Además de fabricar vehículos eléctricos en la planta ubicada en el condado de Bryan, Hyundai también se ha asociado con LG Energy Solution para construir la fábrica de baterías, la cual se tiene previsto que sea inaugurada durante algún momento del próximo año.
La empresa conjunta, HL-GA Battery Company, "está cooperando plenamente con las autoridades competentes", indicó la compañía en un comunicado. "Para ayudar en su trabajo, hemos detenido la construcción".
Las operaciones en la fábrica de vehículos eléctricos de Hyundai no se vieron interrumpidas, indicó la portavoz de la planta, Bianca Johnson.
"Esto no afectó a las personas que llegaban al trabajo", señaló Johnson en un correo electrónico. "La producción y el horario normal de oficina ya habían comenzado" cuando las autoridades cerraron el acceso.
EU refuerza seguridad en todas sus fronteras, incluso con Canadá; buscará integrar a agentes de la DEA y FBI
es/mgm