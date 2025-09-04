Más Información
Estados Unidos reforzó la seguridad en todas sus fronteras, incluida la norte, con Canadá, y las marítimas.
Pam Bondi, fiscal general estadounidense, afirmó que "la fuerza de tarea ahora cubrirá nuestra frontera norte y todas nuestras fronteras marítimas".
Bondi destacó que se busca incluir a agentes de la DEA, ATF y el FBI.
Bondi describió múltiples operaciones que interrumpieron el tráfico de personas en las fronteras sur y norte. También mencionó la extradición de personas acusadas de tráfico de personas y las condenas de quienes transportan personas ilegalmente a través de la frontera.
Bondi también advirtió a la gente que no pague a los contrabandistas para venir a Estados Unidos, diciendo que es demasiado peligroso.
Bondi viajó a Tampa, Florida, para brindar una actualización sobre el trabajo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y estuvo acompañado por varios fiscales estadounidenses y socios del Departamento de Seguridad Nacional.
es/mgm