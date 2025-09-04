Más Información

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

Víctima de secuestro señala a Israel Vallarta como líder de Los Zodiaco; lo sigo reconociendo "sin temor a equivocarme", acusa

Activan alerta amarilla en CDMX; se prevén lluvias y granizo en seis alcaldías este jueves 4 de septiembre

Secretaría de Cultura y Protección Civil convocan a contar vivencias del sismo de 1985; testimonios se recibirán hasta el 5 de septiembre

reforzó la seguridad en todas sus fronteras, incluida la norte, con , y las marítimas.

, fiscal general estadounidense, afirmó que "la fuerza de tarea ahora cubrirá nuestra frontera norte y todas nuestras fronteras marítimas".

Bondi destacó que se busca incluir a agentes de la DEA, ATF y el FBI.

Bondi describió múltiples operaciones que interrumpieron el tráfico de personas en las fronteras sur y norte. También mencionó la extradición de personas acusadas de tráfico de personas y las condenas de quienes transportan personas ilegalmente a través de la frontera.

Bondi también advirtió a la gente que no pague a los contrabandistas para venir a Estados Unidos, diciendo que es demasiado peligroso.

Bondi viajó a Tampa, Florida, para brindar una actualización sobre el trabajo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y estuvo acompañado por varios fiscales estadounidenses y socios del Departamento de Seguridad Nacional.

