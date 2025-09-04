Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación criminal contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, para determinar si presentó información fraudulenta en solicitudes de hipoteca, según adelantaron este jueves varios medios estadounidenses.

El escrutinio inicial se ha centrado en las propiedades de Cook en Ann Arbor, Michigan, y en Atlanta, de acuerdo con el diario neoyorquino The Wall Street Journal.

La pesquisa llega tras dos denuncias penales presentadas por Bill Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda designado por el presidente Donald Trump, quien ha acusado a Cook de incurrir en fraude hipotecario.

Lee también Economistas respaldan a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, "una buena política económica requiere instituciones creíbles", afirman

También se conoce después de que Cook presentara una demanda contra Trump por sus intentos para destituirla.

El pasado 29 de agosto tuvo lugar la primera audiencia en el caso en Washington D. C., sin que la jueza dictara una orden de restricción temporal para bloquear su despido.

La primera mujer negra en formar parte de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, solicita una orden de restricción temporal de emergencia inmediata que confirme su capacidad para continuar en su cargo mientras se examinan los méritos de su caso.

Lee también Trump afirma que pronto tendrá una "mayoría" de gobernadores en la Fed; arrecia presión contra el banco central

La batalla legal sobre la decisión de Trump de despedir a Cook, algo que solo puede hacer en casos muy excepcionales de mala conducta, podría alargarse meses, pese a los intentos del presidente estadounidense de seguir presionando a la Fed para que se avenga a sus peticiones de bajar los tipos de interés.

En esa batalla está en juego la independencia de la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, encargado de controlar la inflación.

Y es que Trump trata de conseguir una mayoría afín a él en la junta directiva de la Fed que en febrero podría negarse a renovar o confirmar un nuevo mandato de cuatro años para los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal, quienes tienen derecho a voto sobre los tipos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc