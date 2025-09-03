Washington.- Las ventas de Ford en Estados Unidos crecieron 3.9% en el mes de agosto impulsadas por la alta demanda de vehículos eléctricos, anunció este miércoles el fabricante de automóviles, en un contexto generalizado de aumento de la demanda en el país norteamericano.

Ford dijo en un comunicado que el mes pasado entregó 190 mil 206 vehículos en EU. En los siete primeros meses del año, las ventas de la compañía han ascendido a un millón de 492 mil 205 unidades, 6.6% más que en el mismo periodo de 2024.

El aumento de Ford en agosto estuvo impulsado por el incremento de las ventas de vehículos eléctricos (VE), que aumentaron 19.3% mientras que las de híbridos subieron 14.5%. En comparación, la demanda de automóviles con motores de combustión solo subió 2%.

Como otros fabricantes, Ford se benefició del interés de los consumidores estadounidenses de adquirir vehículos eléctricos antes de que el Gobierno ponga punto final en septiembre a los créditos fiscales que han estado incentivando la adquisición de estos automóviles.

General Motors (GM) informó el martes que sus ventas de eléctricos alcanzaron la cifra récord para el mes de agosto de más de 21 mil unidades. Y el fabricante estadounidense indicó que espera que las cifras de septiembre también sean de récord porque a partir del 30 de septiembre se acabarán los incentivos fiscales.

El presidente de GM en Norteamérica, Duncan Aldred, explicó que "es casi una certeza que veremos un mercado de VE más pequeño durante algún tiempo" por lo que la compañía ajustará su producción.

Las ventas de otros fabricantes también aumentaron en el mes de agosto. Hyundai entregó 88 mil 523 vehículos, un incremento del 12%, mientras que Kia vendió 83 mil 007 unidades, 10.4% más que en agosto de 2024.

Pero Honda y Subaru sufrieron pérdidas en agosto. El grupo Honda (Honda y Acura) entregó 132 mil 734 vehículos, 5.6% menos; y Subaru 61 mil 220, una pérdida del 2.9%.

