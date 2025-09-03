Más Información
En el primer semestre, la compra de autos para arrendamiento se incrementó 41%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un total de 37 mil 599 unidades, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Mientras que se compraron 2 mil 527 camiones pesados para arrendamiento, un 18% menos en comparación con el primer semestre del año anterior.
De acuerdo con el reporte Comercialización de Vehículos Nuevos y Empresas Especializadas en Arrendamiento, de enero a junio, la participación de las firmas asociadas a la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) representaron 5.3% del total de las compras de vehículos ligeros y 12% en la compra de camiones pesados.
El reporte expuso que en el semestre se vendieron 113 mil 905 unidades ligeras en flotillas, equivalentes al 16% del mercado interno total de vehículos nuevos.
“Para las empresas, el arrendamiento es una herramienta que combina eficiencia financiera y renovación tecnológica. Trabajamos para fortalecer este crecimiento y dar certidumbre al sector”, destacó Liliana Anaya, directora general de la AMAVe.
Sobre vehículos híbridos y eléctricos adquiridos como activos por las arrendadoras, el reporte expuso que, de los 65 mil 950 vehículos comercializados en el primer semestre, los asociados de la AMAVe compraron un 3%, equivalente a un incremento de 63% contra el mismo periodo de 2024.
En cuanto al financiamiento para el arrendamiento de vehículos ligeros nuevos, se otorgaron 10 mil 948 créditos adicionales en el primer semestre, un incremento de 41%, lo que refleja la preferencia de las empresas por esquemas flexibles de adquisición de vehículos.
En cuanto al segmento de vehículos pesados adquiridos por arrendadoras, mil 321 fueron camiones de carga, equivalentes al 17.5% de la enajenación total; mil 174 fueron tractocamiones y 32 unidades de pasaje, un 1% del total de la flota arrendada.
