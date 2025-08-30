Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la estrategia del gobierno mexicano fue retrasar la entrada de vigor del aumento de de Estados Unidos, para esperar a la renegociación del Tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC), que inicia en enero de 2026.

En reunión plenaria con los diputados de , dijo que la negociación con el presidente fue positiva, porque lograron que más del 80% de las exportaciones mexicanas no paguen aranceles actualmente.

“Nuestro objetivo estratégico fue llegar hacia el fin del año, porque la revisión del tratado arranca en enero del 26, con el tratado vigente. Y afortunadamente lo que les puedo decir es que, en este punto, efectivamente, más del 80% de nuestras exportaciones no pagan aranceles, hoy, ya casi septiembre”, comentó.

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard (30/08/2025). Foto: Especial
Añadió que “la presidenta ganó un plazo que nos va a llevar a fines de noviembre, o sea, prácticamente vamos a pasar este periodo, que era el más difícil, y entrar ya a la revisión del tratado, que tiene que ser entre enero y julio del 26. Por ley tenemos que terminar el 01 de julio del 2026”.

Expuso que el plan del gobierno mexicano es producir más e importar menos. “Su plan es mantener el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Su plan es aumentar nuestra presencia en la Unión Europea, con Asia y con otros países del mundo también, diversificar nuestras exportaciones”, dijo.

