Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad condicional que el juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, concedió al boxeador , “El Junior”, en el proceso penal que se le sigue por presuntos nexos con el .

Fuentes federales informaron que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (), que lleva el caso, notificó el recurso de revisión al juez de control, quien lo turnará a un Tribunal Colegiado para su análisis y resolución.

La semana pasada, Enrique Hernández Miranda, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, vinculó a proceso al hijo del pugilista por el delito de tráfico de armas a territorio nacional.

Sin embargo, le concedió llevar su proceso en libertad condicional, pese a que el delito por el que se le acusa amerita prisión preventiva automática, de acuerdo con el artículo 19 constitucional.

Chávez Carrasco salió en libertad condicional del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, con diversas medidas cautelares, una de ellas es que no puede salir del país sin autorización judicial.

