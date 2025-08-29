"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Más Información

El senador de Morena, acusó al alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, de enviar a un grupo de personas a protestar frente a su casa en dicho municipio en el estado de Morelos.

Mientras Fernández Noroña presidía por última vez la Mesa Directiva del Senado, para hablar de la trifulca con el dirigente del PRI, , un grupo de personas se concentró en su residencia.

"No se puede vender ni se puede traspasar", señalaron los comuneros, ante el inmueble del senador, esto debido a que el suelo de Tepoztlán es comunal. "¡Fuera Noroña!, pidieron".

Protestan en casa de Noroña en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla
Ante ello, el legislador afirmó que la casa, que hace unos días se reveló por un , tiene 16 años construida y sí tiene escrituras.

"Nunca han protestado por las construcciones que por décadas se han hecho en Valle de Atongo, en Tepoztlán y ahora mandan a un grupo a protestar a la casa que estoy pagando", dijo Noroña.

"Lamentable que el alcalde (Perseo Quiroz) armas cortas, esté detrás de ese golpeteo", acusó el senador.

Noroña afirmó que en todo caso, él no es el dueño de la casa, porque apenas la está pagando.

Protestan en casa de Noroña en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla
