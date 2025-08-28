Gerardo Fernández Noroña, aún presidente del Senado, ironizó sobre la petición que hizo a la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro "Alito" Moreno para ser integrado en el Mecanismo de Protección.

"Me demandó porque lo agredí con la cara en sus manos, se las lastimé y Emiliano le lastimó los zapatos cuando lo pateó en el suelo", dijo en su videocharla de este 28 de agosto.

Fernández Noroña se burló de la petición de Moreno para pedir protección pues, afirmó que el líder del PRI, lleva "dos camionetas blindadas", lleva hombres armados junto a él.

"Yo ando solo aquí, toda la vida, trae gente armada y pide mecanismo de protección, no sea que me lo encuentre y a mis 65 años, le haga ¡Bu! y le haga mucho daño", expresó y lo llamó "fascista y asesino".

El senador lamentó a quienes se burlan de la agresión del pasado miércoles 28 de agosto. "Si me matarán estarían felices, harían fiesta nacional, saldrían al Ángel de la Independencia a celebrar, como si hubieran ganado el campeonato mundial de futbol", mencionó.

Noroña recalcó su agradecimiento a Emiliano González y a la diputada Dolores Padierna, aunque desconoce si ella demandará, informó que este viernes 29 de agosto hablará con ella.

Además, el morenista fue cuestionado sobre si esto podría ser una estrategia de la oposición ante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y no la descartó porque, aseguró, quieren acusar que en México hay "inestabilidad y persecución política".

Noroña se burla de "donaciones ilegales"

Durante la videocharla y con risas, el senador Gerardo Fernández Noroña mencionó que ahora acusan que las donaciones que le dan durante sus directos en YouTube son "ilegales".

Aunque no ahondó en el tema, acusó que "es una ofensiva" y resaltó que ya no será el presidente del Senado sino Laura Itzel Castilló.

bmc