"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Después de que los senadores, Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaran un "zafarrancho" en mero pleno del Senado, los políticos no han parado la disputa y han continuado los "dimes y diretes" a través de medios de comunicación y redes sociales.

Tras la divulgación de las imágenes donde ambos legisladores intercambiaron manotazos y empujones, el presidente del Senado no tardó en irse contra toda la bancada priista.

"Como Buenos ahorros que son los legisladores del @PRI_Nacional subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", escribió Noroña a través de su cuenta de X.

Alito Moreno no se quedó callado y detalló por qué actuó de esa forma:

"Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos", posteó el priista al justificar que ante el cambio de la orden aprobada y según ante el primer empujón por parte del Morenista, fue su reacción de defensa.

Ambos políticos continuaron apalabrándose a través de redes sociales, motivo por lo que fueron trending topic este jueves.

El morenista también se fue contra los medios de comunicación que hablaban del hecho como "enfrentamiento", lo que el señaló se trató de una agresión únicamente por parte de Alejandro Moreno.

"Oye Pasquín @beltrandelrio, pretendías que me liara de golpes con @alitomorenoc. Me agredió cobardemente y dicen que fue un enfrentamiento. Ustedes a la prudencia le llaman tontería. ¡Fascistas!", escribió Noroña.

"Por qué no lo haces con nosotros y le metemos unos chingadazos"

Por su parte, Alejandro Moreno posteó un video donde llamó al también senador como un cobarde, patán barbaján, nuevo rico y corrupto, añadió que su reacción también fue consecuencia de las agresiones contra Lilly Téllez por parte de Fernández Noroña, por lo que cuestionó "¿Por qué no lo haces con nosotros y le metemos unos chingadazos?".

¡Gracias a la gran familia cenecista por su respaldo! Con su fuerza y con su voz, el priismo seguirá en pie de lucha. En cada calle, en cada municipio y en cada rincón de México, vamos a enfrentar a esta narcodictadura que quiere someter al pueblo.



México merece libertad,… pic.twitter.com/cdzKHpwzhl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

En tanto, el morenista continuó cuestionando a los medios de comunicación que retrataban un enfrentamiento y "justificaban", la agresión del dirigente del PRI.

Más tarde, dio a conocer que formalizaría la denuncia contra los legisladores del partido tricolor.

Noroña continuó dando entrevistas donde calificó como cobarde la agresión hacia su persona y explicó que durante toda la sesión fue víctima de provocaciones "Se pusieron locos (..) planearon toda la agresión que hicieron en mi persona, estuvieron provocando (...) llega Alejandro Moreno a jalarme a provocarme (..) y yo le digo qué te pasa, no me toques (...) es el rostro del fascismo y conmigo han agarrado un odio (...) no fue el calor de ningún debate", detalló en entrevista con Juan Becerra Acosta.

"Quien agredió fue Alito"



"Se trató de un ataque"



"Estaba planeado"



"Lo vamos a denunciar"



Me dijo Gerardo Fernández Noroña @fernandeznorona en @Radio_Formula pic.twitter.com/DeG5zy2TdR — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 28, 2025

Un porro y un tipejo, declara Noroña

"Por una vez sean serios en su vida, por una vez en su vida no justifiquen al fascismo", declaró Noroña más tarde en entrevista con José Cárdenas, nuevamente el legislador se exaltó al señalar que la agresión fue únicamente por parte de Alejandro Moreno.

"Muéstrame el video donde lo estoy agarrando a golpes (...) ve quien me está golpeando ¿de qué me hablas? (...) es un porro es un tipejo es un corrupto que saqueó Campeche es un corrupto que debería estar en la cárcel", declaró Noroña.

#EXCLUSIVA | “¿¡De qué me hablas!? Muéstrame el video donde estoy agarrando a golpes a ‘Alito’ Moreno. Lo único que estoy haciendo es hacerme hacia atrás. Es un tipejo”: Gerardo Fernández Noroña se prende con Pepe tras agresión de ‘Alito’ Moreno. @JoseCardenas1 en… pic.twitter.com/XsUToJaGrP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 28, 2025

Por su parte, Alejandro Moreno posteó un video donde habló del incidente, insistiendo que Fernández Noroña fue el primero en iniciar la agresión "No fue un accidente, no fue un forcejeo, no fue un mal entendido, fue una clara provocación directa y el único responsable fue el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta, él fue el que se vino encima, él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión", dijo.

Alito también señaló que en medio del problema, el morenista “amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores que porque según somos traidores a la patria”.

Los dimes y diretes continuaron este jueves, cuando Alejandro Moreno dio una entrevista con Ciro Gómez Leyva donde volvió a justificar su actuar y aseguró no se arrepentía de sus actos, asimismo añadió que la denuncia de Noroña se trataba de una simulación para amenazar amedrentar por medio de una denuncia falsa.

"No me equivoqué y no me arrepiento, el momento de tensión de ayer se dio porque Fernández Noroña me empujó primero y es consecuencia de las faltas de respeto, las amenazas, la patanería, la cobardía y la corrupción del presidente del Senado", declaró.

"No me equivoqué y no me arrepiento, el momento de tensión de ayer se dio porque Fernández Noroña me empujó primero y es consecuencia de las faltas de respeto, las amenazas, la patanería, la cobardía y la corrupción del presidente del Senado", aseguró #PorLaMañana @alitomorenoc pic.twitter.com/BvwwPXKyBk — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 28, 2025

