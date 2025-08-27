"Él fue el que se me vino encima", dijo Alejandro "Alito" Moreno luego de la confrontación que tuvo con el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña en la sesión de la Comisión Permanente.

A través de un video mensaje, el líder tricolor se pronunció diciendo y explicando desde su postura, lo que ocurrió este 27 de agosto en el Senado, donde videos dejaron ver la agresión del priista hacia Noroña y un trabajador del Senado.

"No fue un accidente, no fue un forcejeo, no fue un mal entendido, fue una clara provocación directa y el único responsable fue el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta, él fue el que se vino encima, él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión", dijo.

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video. Foto: Especial

Además acusó al morenista de agredir a otros legisladores "durante toda la sesión también violentó a los legisladores del PAN, específicamente a una mujer (...) a una senadora Lilly Téllez".

Agregó que "le faltó al respeto, le gritó, la violentó y eso lo vimos todos los que estábamos ahí" acusando que eso mismo pasó con el diputado Federico Döring.

"Aquí está el PRI para defender a México, la libertad y la democracia", finalizó en su video mensaje.

Alito también señaló que en medio de todo eso, Noroña “amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores que porque segun somos traidores a la patria”.

Dijo que luego de que el morenista no le diera la palabra en la sesión, el líder tricolor reclamó su derecho de hablar: “Yo no provoqué a nadie, yo reclamé mi derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso”.

Llama a la movilización social ante régimen “corrupto y dictatorial”

Tras el enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña al término de la sesión de la Comisión Permanente, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no dará un paso atrás frente al oficialismo y lanzó un llamado a la movilización social para enfrentar lo que calificó como un “régimen corrupto y dictatorial”.

“Quieren polarizar y esto va a llegar hasta donde tope. A nosotros ni nos van a echar para atrás, nos sobra carácter y determinación. Y lo van a ver en los próximos días y va a venir una visita importante a México también y haremos las protestas y las movilizaciones porque no nos vamos a quedar callados. Van a ver en los próximos días, estamos trabajando con nuestra base, vamos a movilizar al campo, vamos a movilizar a los médicos, vamos a movilizar a los obreros”, enfatizó.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas afirmó que la oposición ha demostrado “una posición firme, clara y contundente”, dispuesta al diálogo, pero acusó a Morena de rechazar cualquier intento de construcción política.

Alejandro Moreno, presidente del PRI. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

El líder priista arremetió contra Fernández Noroña, a quien calificó de “cobarde”, y aseguró que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha denunciado los abusos del poder.

“Estamos frente a una dictadura, a una persecución política. Y en las dictaduras a los opositores los detienen, los meten a la cárcel y luego simulan una riña para asesinarlos”, advirtió.

Alejandro Moreno adelantó que en los próximos días se intensificarán las protestas y giras internacionales para denunciar lo que considera un grave deterioro democrático en México.

El dirigente priista acusó al gobierno de intentar silenciar a la oposición y alertó que el país atraviesa “momentos oscuros” que, dijo, recuerdan los procesos autoritarios de Venezuela.

No obstante, aseguró que la oposición no se dejará intimidar: “No nos pueden quitar el derecho de opinar ni de hablar porque representamos a los ciudadanos. Vamos a seguir denunciando y defendiendo las libertades y a nuestras familias que hoy están amenazadas”.

