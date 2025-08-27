La última sesión ordinaria de la Comisión Permanente se convirtió en el escenario para una riña protagonizada por el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el morenista presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con el presidente del partido tricolor, el presidente del Senado le negó la palabra y clausuró de manera arbitraria la asamblea. Por lo anterior, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para externar su reclamo.

Alito Moreno se colocó a un costado de Fernández Noroña y, al concluir la entonación del Himno Nacional, lo confrontó por supuestamente no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores, argumentando que fue excluido sin justificación aparente.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones.

Riña entre Alito Moreno y Noroña: los presentes, los involucrados... y los golpeados

De acuerdo con videos difundidos por la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, el hombre de ropa verde, empujado por Alito Moreno y atacado mientras está tirado en el suelo, es un colaborador de la Cámara alta de nombre Emiliano González González.

Según Gerardo Fernández Noroña, González González sufrió lesiones serias tras el percance y, además, le rompieron su equipo, ya que estaba grabando la sesión con un trípode.

Otro de los protagonistas de la riña fue Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, que respaldó al presidente de su partido durante la pelea. En los videos, se ve al legislador jalonear a Fernández Noroña mientras este intentaba salir del recinto.

Previo al reclamo de Alito Moreno, los presentes eran la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil; los priistas Rubén Moreira y Manuel Añorve; la diputada Dolores Padierna y el propio Gutiérrez Mancilla.

Durante la agresión, Dolores Padierna se colocó en medio de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña para detener el conflicto. Por este motivo, fue empujada cuando el priista jaloneó a Emiliano González.

Además, pese a que la diputada estaba en el centro, Alejandro Moreno siguió lanzando golpes con intención de agredir a Fernández Noroña.

Viralicemos estos videos.. porque el PRI quiere ahora victimizarse después de los actos cobardes de @alitomorenoc @eruviel_avila y el más porro de todos @CarlosGMancilla donde en el piso; gallitos agarran a golpes a un ciudadano! Vaya hombrecitos

em/bmc