El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó la militancia morenista a actuar en congruencia con los principios y valores del partido, el cuál pregona la austeridad republicana.

Cuestionado en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña por la compra de una casa cuyo valor supera los 12 millones de pesos, el líder guinda pidió ser cuidadosos, y advirtió que lo que haga cada militante le afecta a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay que actuar con mucho cuidado, congruencia, observando nuestros principios y valores y ayudándole a la Presidenta Claudia Sheinbaum, porque yo siempre he dicho que lo que hagamos nosotros como parte del movimiento y como dirigentes políticos le afecta a ella, porque ella es la conductora, aunque haya pedido licencia como militante de Morena para cumplir su función como presidenta de todas y de todos los mexicanos a ella le repercute cualquier cosa que hagamos mal. Hablo por mí y hablo por todos los que somos parte de la dirigencia de este gran movimiento. Hay que cuidar todos al movimiento y hacerle caso a la presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

Sobre el caso particular de Fernández Noroña, Monreal Ávila sostuvo que él respalda al Senador, y cree su versión de que la casa la está pagando a través de un financiamiento.

“Yo tengo una muy buena opinión de Gerardo Fernández Noroña, lo conozco hace muchos años en la lucha social, en la lucha política, y Gerardo lo ha explicado con mucha disposición, ha explicado a detalle que se trata de un bien que adquirió mediante financiamiento y que está pagando con sus ingresos como senador, por eso es que le creo a él y tengo una buena opinión que no va a cambiar”, concluyó.

