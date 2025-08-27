Más Información
Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo
Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"
Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1
En un nuevo spot, rumbo al primer informe de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “vamos por el camino correcto”, y destacó la estrategia de seguridad.
En el video, flanqueada por mujeres elementos de la Guardia Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 25%, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 20%.
“Nuestra estrategia de seguridad consiste en cuatro ejes: atención a las causas; más y mejor Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y coordinación. En el primer año, los homicidios dolosos bajaron en 25% y los delitos de alto impacto en 20%.
Lee también Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"
“Construir la paz es un trabajo de todos los días, abrazando a los jóvenes y con cero impunidad. Vamos por el camino correcto, la transformación avanza”, expresó en el spot la Presidenta.
“Hoy sale el de seguridad, está muy bonito”, dijo Sheinbaum en su mañanera, al agradecer a las mujeres de la Guardia Nacional que la acompañaron en el video.
En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró otro spot que destaca que en 2025 se construyeron 200 mil viviendas dignas para familias mexicanas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, “y vamos por un millón más”.
Además otros videos que refieren la ampliación de los espacios para estudiantes de preparatoria y los retos con la administración estadounidense de Donald Trump.
kicp/apr