La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 27 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se han canjeado más de 5 mil armas por dinero: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, del 10 de enero al 21 de agosto, se han canjeado 5 mil 457 armas de fuego por dinero en efectivo y de manera totalmente anónima. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Más de 3. 5 millones de pastillas de fentanilo se han asegurado en lo que va el sexenio: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que desde el inicio de la presente administración se han asegurado poco más de 3. 5 millones de pastillas de fentanilo y mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas, con lo cual, indicó, se ha evitado el consumo de millones de dosis de droga y enriquecimiento de grupos delictivos. Foto: Berenice Fragoso / EL UNIVERSAL

Guardia Nacional reporta reducción del 27% en robo en carreteras; atienden la México-Querétaro, Puebla y Mazatlán-Culiacán

El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, reportó una reducción de 27% en el delito de robo en carreteras, y destacó las acciones implementadas en cuanto a vigilancia en las vías federales con el operativo Balam. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y el servicio público, asegura Sheinbaum

Ante las declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada sobre que pagó sobornos a policías, militares y políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que cualquier investigación es "buena" para conocer los nombres a los que el exlíder del Cartel de Sinaloa sobornó pues está en contra de la colusión entre el crimen y el servicio público. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Termina una era en la Corte marcada por sus sentencias, su corrupción y su defensa de privilegios: Sheinbaum

Luego que ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte (SCJN), Norma Piña, rindió su último informe, Sheinbaum Pardo afirmó que se termina una era en la Corte y en el Poder Judicial muy cuestionada por sus sentencias, su corrupción y por la defensa de privilegios y por el nepotismo. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Tras encarcelamiento de “El Mayo” Zambada, Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; está mermado, dice

Luego de la declaración de culpabilidad en diversos delitos en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zamba, Omar García Harfuch descartó que el Cártel de Sinaloa se haya extinguido, aunque reconoció que está esta "mermado". Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Estamos en la disposición de trabajar con “el nuevo” Poder Judicial: Segob; se dará seguimiento a amnistías

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que están en la mejor disposición de trabajar con “el nuevo” Poder Judicial, que entra el próximo 1 de septiembre. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

“Hacen un escándalo” de casa de Noroña para minimizar por lo dicho de la DEA sobre García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al senador Gerardo Fernández Noroña, ante la casa de 12 millones que el presidente del Senado compró en Tepoztlán, y después arremete contra reporteros por cuestionarlo sobre el tema. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum: Esperamos que Marco Rubio venga en septiembre; espera confirmación

La presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que esperan la confirmación de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y confió en que sea en septiembre. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

