Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

El senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra los periodistas Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva, tras ser criticado por adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

"Aquí ⁦Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones", escribió el político a través de su cuenta de X, en la que también posteó una fotografía de la presentadora en lo que parece ser un gimnasio.

Foto: @fernandeznorona Captura de pantalla

Anteriormente, el morenista declaró en conferencia de prensa que Azucena Uresti había insinuado que su casa en Tepoztlán había sido "financiada con dinero del narco", lo que el senador calificó como una audacia, ya que la periodista contaba con un departamento en Reforma que valía más de su casa ubicada en Morelos.

A lo que la comunicadora respondió que eran falsas las declaraciones de Noroña, enfatizó que tras años de trayectoria, vivía de su trabajo y que parecía que se trataba de una estrategia de intimidación por parte del senador.

"Me acusa de tener un departamento que no lo tengo y si lo tuviera no sería su problema, yo he trabajado en empresa privada", declaró durante su programa matutino para Radio Fórmula.

Lee también Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Asimismo, hizo una invitación al morenista a comprobar sus dichos y lo invitó a tomarle una llamada para discutir sus acusaciones y su polémica casa de 13 millones de pesos.

"Lejos de presentar pruebas, el señor me exhibe hoy cobardemente, porque le estoy pidiendo me conteste una llamada (...) expone una fotografía donde me tome yo en un gimnasio, en el edificio de Reforma 77, donde tiene un departamento Mario Delgado (...) no vivo ahí senador, contésteseme el teléfono, tenga valor", reitero Azucena Uresti.

👉El senador Gerardo @fernandeznorona me expone y le reitero no vivo ahí, miente y le pido que me conteste el teléfono. No sea valiente solo en redes sociales. pic.twitter.com/rGZ7Fwx5C8 — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2025

También contra Ciro

Al respecto, el morenista también se fue contra el periodista Ciro Gómez Leyva a quien llamó como un "centavero".

Esto ante los comentarios del comunicador durante su noticiero matutino, también para Radio Fórmula.

Lee también ¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña o la comparación de la DEA?; Sheinbaum defiende a senador

"Cuando sale a dar sus explicaciones Gerardo Fernández Noroña es una caricatura, triste personaje y que disfrute su casa allá en Tepoztlán (...) que viva como se le pegue la gana, el problema es donde salen sus recursos", declaró el periodista.

En tanto, el senador posteó a través de sus redes sociales "Ciro Gómez Leyva además de centavero, es un desvergonzado. Es vecino de Manlio Fabio Beltrones, en un barrio muy popular, con casas de varias decenas de millones de pesos".

Foto: Captura de Pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr